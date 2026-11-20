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A influência de Dani Olmo não se limita às partidas em que ele entra em campo. Ela também se estende àquelas em que ele não joga, algo que ficou evidente no Barcelona e na seleção espanhola nos últimos tempos.

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A lesão do meia ofensivo, que ficou fora dos gramados durante todo o mês passado, revelou o tamanho de sua importância no sistema coletivo, já que ele é um dos jogadores capazes de melhorar o desempenho da equipe e oferecer soluções adicionais aos companheiros dentro de campo.

De acordo com o jornal espanhol "AS", a recente derrota da seleção espanhola para a Inglaterra, a queda do Barcelona no Clássico e a atuação modesta no primeiro tempo diante do Atlético de Madrid voltaram a colocar em evidência o valor técnico de Olmo, cuja ausência deixa um vazio difícil de preencher.

No duelo contra a Inglaterra, a seleção espanhola sofreu diante da superioridade física do time comandado por Tuchel e perdeu a precisão a que estava acostumada por causa da pressão constante e adiantada imposta pelo adversário.

Nessas circunstâncias, Olmo seria capaz de oferecer soluções importantes graças à sua habilidade de se movimentar entre as linhas, uma característica que poderia ter ajudado a Espanha a recuperar o ritmo e controlar os rumos da partida.

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Nesse contexto, Ander Herrera, que tem grande experiência como analista de futebol, além da carreira como jogador, definiu Olmo como "o melhor jogador do mundo entre as linhas", destacando sua qualidade na escolha do posicionamento e a capacidade de girar com a bola e se livrar da marcação.

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O impacto de sua ausência também apareceu nos detalhes táticos do confronto com a Inglaterra no estádio Riyadh Air Metropolitano, já que um dos zagueiros ingleses avançava para marcar Mikel Merino, cujas características são completamente diferentes das de Olmo.

Talvez as movimentações do jogador do Barcelona para receber a bola e sua capacidade de mudar a direção do jogo tivessem dado à seleção espanhola soluções diferentes, obrigando o adversário a lidar com outras ameaças.

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Os números reforçam esse cenário: Olmo foi um dos jogadores que mais se movimentaram para receber a bola entre as linhas na última Copa do Mundo, com 175 movimentações nesse espaço, o que reflete sua capacidade de abrir linhas de passe e ajudar os companheiros a superar a pressão dos adversários.

A importância de Olmo não se resume às funções que podem ser medidas por números e estatísticas. Ela se estende a detalhes técnicos e táticos difíceis de mensurar, mas que influenciam diretamente o desempenho da equipe.

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Com a aproximação de seu possível retorno diante do Villarreal, volta a ganhar destaque o valor do que pode ser descrito como a revolução silenciosa que ele promove no Barcelona.

Embora sua influência nem sempre receba a atenção devida, Olmo exerce um papel central no sistema catalão, graças à capacidade de reunir duas tarefas que parecem contraditórias: dá organização à equipe quando ela tem a posse de bola e, ao mesmo tempo, consegue desestabilizar os adversários e fazer a diferença com suas ideias e movimentações.

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Essa virtude fica clara em sua capacidade de adaptar o desempenho da equipe às exigências de cada partida, seja contribuindo na construção das jogadas e no controle do ritmo, seja se movimentando com inteligência para desorganizar a defesa adversária.

Seu papel não se limita ao aspecto ofensivo. Ele também lidera a pressão, aproxima as linhas e oferece cobertura defensiva aos companheiros.

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O Barcelona sentiu falta dessas funções no Clássico. Sem Olmo, a equipe sofreu com a ausência de um elo de ligação no terço ofensivo, o que se refletiu na construção das jogadas, marcada pela pressa e pela falta de organização.

O cenário não foi muito diferente diante do Atlético de Madrid, quando a equipe enfrentou dificuldades semelhantes durante boa parte da partida.

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Na fase defensiva, as perdas de bola em situações desfavoráveis desorganizaram o sistema de pressão do Barcelona, sobretudo pela falta do entrosamento necessário entre os jogadores nos duelos individuais.

É justamente aí que fica evidente uma das principais virtudes de Olmo, que tem uma percepção apurada para escolher o momento certo de pressionar o adversário, além da capacidade de fechar linhas de passe e limitar as opções do rival.

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As estatísticas da Copa do Mundo confirmam a importância desse aspecto do jogo do meia, que foi o jogador que mais pressionou, com um total de 305 tentativas, número que reflete o tamanho do esforço que ele faz para ajudar a equipe a recuperar a bola e manter o equilíbrio defensivo.

Isso não significa considerar Olmo um jogador capaz de garantir resultados sozinho ou de compensar todas as deficiências, mas evidencia o valor excepcional que ele oferece ao grupo.

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Em um momento em que o futebol caminha cada vez mais para o individualismo e a busca pelos holofotes, o jogador do Barcelona escolhe colocar seu talento a serviço da equipe.

Olmo se destaca pela capacidade de aceitar o papel que cada partida exige dele e de trabalhar por objetivos coletivos que vão além de suas ambições pessoais. Além disso, ele não precisa que ninguém o lembre de que não é mais importante do que seus companheiros, uma mentalidade que muitos jogadores não têm e que explica uma parte importante de seu valor dentro de campo.