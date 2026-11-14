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Argentina v Uruguay - International FriendlyGetty Images
Hussein Hamdy
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Ausência de Messi expõe fragilidades: Uruguai derrota a Argentina na Bombonera

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A seleção da Argentina sofreu uma derrota decepcionante diante do Uruguai, em sua primeira partida disputada na era pós-Lionel Messi, e também após a renovação do contrato do técnico Lionel Scaloni até 2030, caindo no estádio La Bombonera em um confronto que careceu de emoção e do nível técnico esperado, com exceção da reação liderada por Prestianni durante os minutos finais.

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De acordo com o que informou o jornal espanhol As, a seleção do Uruguai repetiu sua superioridade no estádio do Boca Juniors, assim como fez em 2023, aproveitando-se das bolas paradas, que foram as protagonistas na definição do confronto, em meio a uma presença limitada de torcedores nas arquibancadas.

A seleção do Uruguai, sob o comando de Forlán, que está perto de firmar seus pés como treinador da seleção, começou a partida com um desejo claro de dominar a bola e impor controle sobre o andamento do jogo.

Mas as tentativas do Uruguai logo perderam o efeito por causa da ausência de criatividade e da falta de avanço dos jogadores capazes de assumir a responsabilidade e gerar perigo ofensivo.

Por outro lado, a seleção da Argentina não precisou de muitas tentativas para ameaçar o gol do adversário, e Julián Álvarez quase aproveitou uma das chances com um chute rasteiro, defendido com habilidade por Fiermarín.

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Enzo Fernández e Medina também tentaram marcar com dois chutes de fora da área, mas o goleiro demonstrou grande firmeza ao lidar com as tentativas argentinas.

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E na era em que Messi está ausente, tornou-se necessário que o grupo assumisse maior responsabilidade, mas os lampejos individuais excepcionais continuam capazes de decidir partidas equilibradas como este confronto.

Paz, Almada e o restante dos jogadores não conseguiram surpreender a defesa organizada que enfrentaram, deixando a seleção argentina incapaz de encontrar soluções ofensivas.

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A seleção do Uruguai deixou o primeiro tempo sem acertar nenhuma bola entre as traves, mas conseguiu abrir o placar sem alterar essa estatística.

O gol veio de uma bola parada, depois que Lisandro afastou a bola, que bateu no rosto de Balerdi e se desviou para dentro das redes, dando à seleção uruguaia a vantagem.

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Apesar de a seleção do Uruguai não ter se aproveitado das bolas paradas durante o primeiro tempo, conseguiu ampliar o placar por meio de um escanteio, aproveitando-se mais uma vez da sorte.

Araújo tentou desviar a bola de cabeça no primeiro poste, mas a tocou em uma região entre a nuca e o pescoço, fazendo com que sua trajetória mudasse de forma repentina e parasse nas redes, longe do alcance de qualquer jogador da equipe da casa.

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As feições da partida mudaram depois disso, com a entrada de Prestianni e o aumento do ritmo dos ataques argentinos no campo de defesa do adversário, onde o ponta assumiu a responsabilidade de liderar sua equipe desde o primeiro momento de sua participação.

Prestianni se impôs no andamento do jogo e continuou criando chances sem parar, até conseguir devolver a emoção ao confronto aos 72 minutos.

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Isso aconteceu depois que ele conduziu um ataque pelo lado esquerdo e deu um passe para Julián Álvarez, que finalizou a jogada com habilidade com a parte interna do pé, reduzindo a diferença e devolvendo a esperança à seleção argentina.

Mas o ímpeto da seleção da Argentina recuou durante os minutos finais, depois que seu ritmo ofensivo caiu, enquanto a seleção do Uruguai conseguiu pressionar com força e recuperar sua ferocidade graças aos jogadores reservas que entraram durante o segundo tempo.

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Fiermarín não enfrentou testes reais dignos de nota nos minutos finais, deixando a seleção do Uruguai sair com uma vitória importante que apoia seu retorno ao caminho certo.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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