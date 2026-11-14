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A seleção da Argentina sofreu uma derrota decepcionante diante do Uruguai, em sua primeira partida disputada na era pós-Lionel Messi, e também após a renovação do contrato do técnico Lionel Scaloni até 2030, caindo no estádio La Bombonera em um confronto que careceu de emoção e do nível técnico esperado, com exceção da reação liderada por Prestianni durante os minutos finais.

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De acordo com o que informou o jornal espanhol As, a seleção do Uruguai repetiu sua superioridade no estádio do Boca Juniors, assim como fez em 2023, aproveitando-se das bolas paradas, que foram as protagonistas na definição do confronto, em meio a uma presença limitada de torcedores nas arquibancadas.

A seleção do Uruguai, sob o comando de Forlán, que está perto de firmar seus pés como treinador da seleção, começou a partida com um desejo claro de dominar a bola e impor controle sobre o andamento do jogo.

Mas as tentativas do Uruguai logo perderam o efeito por causa da ausência de criatividade e da falta de avanço dos jogadores capazes de assumir a responsabilidade e gerar perigo ofensivo.

Por outro lado, a seleção da Argentina não precisou de muitas tentativas para ameaçar o gol do adversário, e Julián Álvarez quase aproveitou uma das chances com um chute rasteiro, defendido com habilidade por Fiermarín.

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Enzo Fernández e Medina também tentaram marcar com dois chutes de fora da área, mas o goleiro demonstrou grande firmeza ao lidar com as tentativas argentinas.

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E na era em que Messi está ausente, tornou-se necessário que o grupo assumisse maior responsabilidade, mas os lampejos individuais excepcionais continuam capazes de decidir partidas equilibradas como este confronto.

Paz, Almada e o restante dos jogadores não conseguiram surpreender a defesa organizada que enfrentaram, deixando a seleção argentina incapaz de encontrar soluções ofensivas.

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A seleção do Uruguai deixou o primeiro tempo sem acertar nenhuma bola entre as traves, mas conseguiu abrir o placar sem alterar essa estatística.

O gol veio de uma bola parada, depois que Lisandro afastou a bola, que bateu no rosto de Balerdi e se desviou para dentro das redes, dando à seleção uruguaia a vantagem.

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Apesar de a seleção do Uruguai não ter se aproveitado das bolas paradas durante o primeiro tempo, conseguiu ampliar o placar por meio de um escanteio, aproveitando-se mais uma vez da sorte.

Araújo tentou desviar a bola de cabeça no primeiro poste, mas a tocou em uma região entre a nuca e o pescoço, fazendo com que sua trajetória mudasse de forma repentina e parasse nas redes, longe do alcance de qualquer jogador da equipe da casa.

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As feições da partida mudaram depois disso, com a entrada de Prestianni e o aumento do ritmo dos ataques argentinos no campo de defesa do adversário, onde o ponta assumiu a responsabilidade de liderar sua equipe desde o primeiro momento de sua participação.

Prestianni se impôs no andamento do jogo e continuou criando chances sem parar, até conseguir devolver a emoção ao confronto aos 72 minutos.

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Isso aconteceu depois que ele conduziu um ataque pelo lado esquerdo e deu um passe para Julián Álvarez, que finalizou a jogada com habilidade com a parte interna do pé, reduzindo a diferença e devolvendo a esperança à seleção argentina.

Mas o ímpeto da seleção da Argentina recuou durante os minutos finais, depois que seu ritmo ofensivo caiu, enquanto a seleção do Uruguai conseguiu pressionar com força e recuperar sua ferocidade graças aos jogadores reservas que entraram durante o segundo tempo.

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Fiermarín não enfrentou testes reais dignos de nota nos minutos finais, deixando a seleção do Uruguai sair com uma vitória importante que apoia seu retorno ao caminho certo.