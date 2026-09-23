Virgil van Dijk continuará usando a braçadeira de capitão da seleção da Holanda, sob o comando do técnico espanhol Xavi Hernández, que definiu quem será o capitão dos Laranjas, além de nomear três capitães reservas, segundo o site holandês "voetbalprimeur".

Xavi anunciou que Denzel Dumfries, Nathan Aké e Cody Gakpo são os capitães reservas no momento, com a possibilidade de assumirem a braçadeira na ausência de Van Dijk.

Ainda assim, a escolha não foi definida de forma definitiva, já que a comissão técnica da seleção pretende reavaliar durante a próxima data Fifa, em novembro, para determinar os jogadores mais adequados para se juntarem ao grupo de capitães.

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Xavi disse, sorrindo diante das câmeras: "Não é só o Virgil que é importante. Denzel, Cody, Nathan, os jogadores mais experientes devem ajudar os jovens e a nova geração".

E acrescentou: "Naturalmente, eles precisam ser importantes dentro do elenco. E como Frenkie de Jong (jogador do Barcelona) não está presente, Denzel (Real Madrid), Cody (Liverpool) e Nathan (Fenerbahçe) serão os capitães reservas".

O zagueiro do Liverpool, Van Dijk, foi o capitão titular da seleção da Holanda durante a Copa do Mundo de 2026, e usa a braçadeira de capitão desde 2018, quando a portou pela primeira vez em um amistoso contra a Inglaterra.

A Holanda recebe, nesta quinta-feira, sua vizinha Alemanha no estádio Johan Cruijff, em Amsterdã, pela primeira rodada dos jogos do Grupo 2, dentro da Liga A da Liga das Nações da Uefa.

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