Aumento vertiginoso em 4 meses: evolução impressionante de Hamza Abdelkarim

O valor de mercado de Hamza Abdelkarim, atacante da seleção do Egito e do Barcelona, subiu para 8 milhões de euros, na mais recente atualização da plataforma "Transfermarkt" nesta segunda-feira, 5 de outubro de 2026, o que reflete o impacto positivo de sua transferência do Al Ahly do Egito para o clube catalão e sua convocação para a seleção principal do Egito.

O valor de Abdelkarim (18 anos) chegou a 8 milhões de euros, depois de ser de apenas 1,5 milhão de euros em junho de 2026, um aumento de 433% em apenas quatro meses.

O jogador ocupa a terceira posição entre os jogadores mais caros do Egito, a 20ª posição entre os jogadores do Barcelona e a 152ª posição no Campeonato Espanhol, de acordo com as mais recentes classificações do "Transfermarkt".

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A classificação mundial de Hamza Abdelkarim

No cenário mundial, Abdelkarim ocupa a 1546ª posição entre todos os jogadores em termos de valor de mercado, a 224ª posição entre os centroavantes e a 26ª posição entre os jogadores nascidos em 2008.

Abdelkarim transferiu-se do Al Ahly do Egito para o Barcelona no verão de 2026, numa negociação que gerou amplo interesse na África e na Espanha, e rapidamente provou seu valor ao ser convocado para a seleção principal do Egito na Copa do Mundo de 2026, sob o comando do técnico Hossam Hassan.

O Barcelona estendeu seu contrato com Hamza Abdelkarim até 30 de junho de 2030, o que garante ao clube catalão estabilidade a longo prazo com um dos jovens talentos mais destacados do continente africano.

Abdelkarim disputou uma partida no Campeonato Espanhol durante a temporada 2026-2027, e ainda não marcou gols nem deu assistências, mas ainda está no início de sua trajetória com o time de Hansi Flick.

A convocação de Abdelkarim para a seleção principal do Egito contribuiu para o aumento notável de seu valor de mercado, tornando-se um dos nomes promissores do elenco do Egito, e marcou seu primeiro gol com a seleção principal egípcia diante do Sudão do Sul há alguns dias, na segunda rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.