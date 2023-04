Atlético-MG x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Quem vai ficar com o título? Atlético-MG e América-MG entram em campo na tarde deste domingo (9), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG), na TV aberta, com narração de Rogerio Correia e comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes, e do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, com Renata Silveira e as análises de Ana Thaís Matos e Pedrinho.

Com a vitória no primeiro duelo por 3 a 2, o Atlético-MG tem a vantagem do empate no clássico. O Galo, entretanto, vem de derrota na estreia da Libertadores, o que causou uma certa turbulência no vestiário alvinegro. O técnico Eduardo Coudet terá o retorno de Hulk, que cumpriu suspensão.

Do outro lado, o América-MG tem a obrigação de ganhar por dois gols de diferença para conquistar o título. Caso ganhe por um tento a mais, a decisão do estadual será nas penalidades. Marlon, suspenso, é baixa certa no Coelho, que vem empolgado após estrear com triunfo na Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson, Dodô, Otávio, Edenilson, Patrick, Zaracho, Paulinho e Hulk.

Escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Maidana (Eder), Nicolas; Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo, Matheusinho e Mastriani (Aloísio)..

Desfalques

América-MG

Marlon cumpre suspensão.

Atlético-MG

Alan Kardec, Allan, Guilherme Arana, Hyoran e Igor Rabello seguem no departamento médico.

Quando é?