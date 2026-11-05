Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoAtlético de Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBarcelona
Watch it on ExpressVPN
Com a ajuda da

Atlético de Madrid x Barcelona: prévia da La Liga com o poder de fogo do Barça invadindo o Metropolitano contra colchoneros feridos

Atlético de Madrid x Barcelona
La Liga
Atlético de Madrid
Barcelona

Após uma atuação de gala na vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa na Champions League, que veio depois de uma goleada por 6 a 1 sobre o Alavés no campeonato nacional, o Barcelona de Hansi Flick, em grande fase, vai ao Riyadh Air Metropolitano em busca de um golpe decisivo contra o orgulhoso Atlético de Madrid, que tenta superar a dolorosa derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique em competição europeia.

Atlético de Madrid x Barcelona: detalhes da partida

crest
La Liga - Rodada 12
Riyadh Air Metropolitano

Barcelona goleador põe à prova a solidez defensiva de Simeone

O Barcelona vai ao Riyadh Air Metropolitano enfrentar o Atlético de Madrid em um confronto direto pelo título de LaLiga. Líder, o clube catalão chega a Madri com dois pontos de vantagem sobre o time da casa, enquanto o Real Madrid ocupa o terceiro lugar, três pontos atrás do Atlético.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

A equipe de Diego Simeone chega para a partida após perder por 2 a 0 em casa para o Bayern de Munique pela Champions League, na terça-feira. O resultado deve aumentar a atenção para o duelo deste fim de semana pelo campeonato nacional. Antes do revés europeu, o Atlético havia vencido três de seus quatro jogos anteriores em todas as competições.

O Barcelona, por sua vez, conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Aston Villa pela Champions League no Camp Nou, na mesma noite. Lamine Yamal abriu o placar sob os olhares de Steven Gerrard. A equipe de Hansi Flick venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Os visitantes, porém, não contarão com Rodri. O Barcelona confirmou na quarta-feira que o meio-campista sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna direita durante a vitória sobre o Villa. O jogador de 30 anos foi substituído no intervalo e ficará fora da viagem a Madri no domingo, uma baixa importante por sua função na base do meio-campo de Flick.

Com a disputa pelo título de LaLiga cada vez mais acirrada e os dois clubes também mirando objetivos nas competições europeias, o confronto chega em um momento em que perder pontos pode custar caro.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Barcelona

Técnico

  • D. Simeone

Momento das equipes

ATM

ATM - Sequência

ESP
V0-1
STU
E1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
FCB
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BAR

BAR - Sequência

BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
AVL
V3-0
Gol marcado (sofrido)
17/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Atlético de MadridEmpateBarcelona
2
0
3
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Copa do Rei
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
Copa do Rei
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
V
D
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
D
4
BétisBétisBET
117221815+323
V
E
D
V
E
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
D
V
V
V
V
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
D
V
D
E
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
D
E
E
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
D
E
D
E
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
E
D
V
10
Celta de VigoCelta de VigoCEL
112631010012
D
E
V
E
V
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
D
E
D
D
E
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
D
E
E
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
D
E
D
V
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
D
D
E
D
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
D
D
V
D
E
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
D
V
D
E
D
17
ElcheElcheELC
112451418-410
D
V
E
E
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
D
D
V
E
E
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
V
D
E
E
D
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
D
E
D
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google