Atlético de Madrid x Barcelona: detalhes da partida
Barcelona goleador põe à prova a solidez defensiva de Simeone
O Barcelona vai ao Riyadh Air Metropolitano enfrentar o Atlético de Madrid em um confronto direto pelo título de LaLiga. Líder, o clube catalão chega a Madri com dois pontos de vantagem sobre o time da casa, enquanto o Real Madrid ocupa o terceiro lugar, três pontos atrás do Atlético.
A equipe de Diego Simeone chega para a partida após perder por 2 a 0 em casa para o Bayern de Munique pela Champions League, na terça-feira. O resultado deve aumentar a atenção para o duelo deste fim de semana pelo campeonato nacional. Antes do revés europeu, o Atlético havia vencido três de seus quatro jogos anteriores em todas as competições.
O Barcelona, por sua vez, conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Aston Villa pela Champions League no Camp Nou, na mesma noite. Lamine Yamal abriu o placar sob os olhares de Steven Gerrard. A equipe de Hansi Flick venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições.
Os visitantes, porém, não contarão com Rodri. O Barcelona confirmou na quarta-feira que o meio-campista sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna direita durante a vitória sobre o Villa. O jogador de 30 anos foi substituído no intervalo e ficará fora da viagem a Madri no domingo, uma baixa importante por sua função na base do meio-campo de Flick.
Com a disputa pelo título de LaLiga cada vez mais acirrada e os dois clubes também mirando objetivos nas competições europeias, o confronto chega em um momento em que perder pontos pode custar caro.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Barcelona
Técnico
- D. Simeone
Momento das equipes
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|10
|0
|1
|46
|12
|+34
|30
V
D
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
V
V
V
V
V
|3
|11
|9
|0
|2
|28
|10
|+18
|27
V
V
V
V
D
|4
|11
|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
V
E
D
V
E
|5
|11
|6
|1
|4
|20
|20
|0
|19
D
V
V
V
V
|6
|11
|5
|2
|4
|17
|19
|-2
|17
D
V
D
E
D
|7
|10
|4
|3
|3
|14
|10
|+4
|15
V
V
D
E
E
|8
|11
|3
|5
|3
|15
|14
|+1
|14
V
D
E
D
E
|9
|11
|3
|3
|5
|15
|15
|0
|12
D
V
E
D
V
|10
|11
|2
|6
|3
|10
|10
|0
|12
D
E
V
E
V
|11
|11
|3
|3
|5
|15
|17
|-2
|12
D
E
D
D
E
|12
|10
|3
|3
|4
|15
|20
|-5
|12
V
D
E
E
V
|13
|11
|3
|3
|5
|8
|16
|-8
|12
V
D
E
D
V
|14
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|-1
|11
V
D
D
E
D
|15
|11
|3
|2
|6
|11
|22
|-11
|11
D
D
V
D
E
|16
|11
|3
|2
|6
|15
|29
|-14
|11
D
V
D
E
D
|17
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
D
V
E
E
V
|18
|11
|2
|4
|5
|16
|21
|-5
|10
D
D
V
E
E
|19
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
V
D
E
E
D
|20
|11
|0
|5
|6
|8
|21
|-13
|5
D
E
D
E
D