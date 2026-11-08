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O Barcelona superou um gol de Giuliano Simeone no início da partida e venceu por 2 a 1 no Riyadh Air Metropolitano. A flexibilidade tática de Hansi Flick e a movimentação oportunista de Fermin Lopez foram decisivas contra a rígida estrutura defensiva do Atlético.

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O duelo tático no Riyadh Air Metropolitano colocou frente a frente o 4-4-2 estruturado e reativo de Diego Simeone e o 4-1-2-3 agressivo de Hansi Flick, voltado à posse de bola. O objetivo de Simeone era claro: manter as linhas compactas, tanto vertical quanto horizontalmente, atrair o Barcelona para as laterais e lançar transições rápidas por meio de Julian Alvarez. A estratégia deu resultado quase imediatamente: Giuliano Simeone marcou aos 10 minutos, recompensando a intensidade inicial do Atlético e sua capacidade de punir o Barcelona nos contra-ataques.

Flick, por sua vez, buscava dominar o corredor central e desorganizar a linha de quatro defensores do Atlético com movimentações constantes no terço final. O Barcelona teve 63% da posse de bola, mas precisava encontrar uma forma de penetrar uma defesa recuada que frequentemente assumia um 5-4-1 diante da pressão contínua. No fim, a partida foi decidida pela paciência do Barcelona e por sua capacidade de manter a pressão até forçar erros defensivos do Atlético, que permitiram aos visitantes virar o placar com gols antes e depois do intervalo.

A organização tática do Atlético de Madrid

Getty Images

Diego Simeone optou por seu característico 4-4-2, priorizando um bloco médio-baixo para negar espaço aos meias criativos do Barcelona na região conhecida como “zona 14”. A pressão era seletiva: o Atlético dava tempo aos zagueiros Pau Cubarsi e Gerard Martin com a bola, mas os pressionava de forma agressiva assim que ela chegava ao terço central. Entre os gatilhos para a pressão estavam um domínio ruim de Marc Bernal ou passes para Pedri de costas para o gol, situações em que Koke e Pablo Barrios partiam para a disputa da bola a fim de iniciar contra-ataques.

Na saída de bola, o Atlético procurava superar a pressão alta do Barcelona com lançamentos diagonais de Jan Oblak ou David Hancko em direção às laterais. Alex Grimaldo e Marc Pubill davam amplitude, mas a principal ameaça continuava sendo a combinação entre Julian Alvarez e Giuliano Simeone. Alvarez atuava como um camisa 10 móvel, recuando para espaços livres a fim de tirar Cubarsi de posição e abrir caminhos para Simeone explorar.

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Defensivamente, a equipe manteve a disciplina nos primeiros 40 minutos, com os meias abertos fechando por dentro para formar uma linha compacta de quatro. Com o avanço da partida, porém, o desgaste de defender sem a bola reduziu a velocidade dos deslocamentos laterais. O cansaço ficou evidente na jogada que resultou no empate: a linha defensiva não conseguiu reduzir o espaço entre os zagueiros e os meias que lhes davam cobertura, deixando para Lopez cerca de um metro de espaço, o suficiente para finalizar.

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A organização tática do Barcelona

Hansi Flick escalou o Barcelona em um 4-1-2-3 que se transformava em um 3-2-5 com a posse de bola. Marc Bernal atuava como volante único e frequentemente recuava entre os zagueiros para formar uma saída de três, permitindo que os laterais avançassem e dessem amplitude. Isso alargava o estreito 4-4-2 do Atlético e abria espaços entre o centro e as laterais para Pedri e Fermin Lopez. O posicionamento de Lamine Yamal na ponta direita era crucial: ele atraía dois defensores, deixando sem marcação as infiltrações de Lopez pelo corredor interno.

A transição defensiva do Barcelona se baseava em uma contrapressão intensa. Assim que a equipe perdia a posse, os três jogadores mais próximos cercavam quem estava com a bola para impedir que o Atlético encontrasse Alvarez. Embora isso deixasse o time vulnerável a lançamentos por cima da defesa, como no primeiro gol, também permitiu ao Barcelona manter o Atlético preso em seu próprio campo por longos períodos. A insistência de Flick nas jogadas verticais abriu o caminho para a virada: em vez de circular a bola de um lado para o outro, o Barcelona buscava combinações rápidas com a participação de um terceiro jogador.

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Fermin Lopez teve o papel mais decisivo. Atuando quase como um segundo atacante, ele escolhia com precisão o momento de entrar na área. Seu primeiro gol, pouco antes do intervalo, mudou o ânimo das equipes; o segundo, aos 66 minutos, nasceu de uma sobrecarga planejada pela direita que deixou exposta a defesa do Atlético no lado oposto.

O duelo tático

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A disputa decisiva foi pelo controle dos espaços entre o centro e as laterais. Historicamente, é difícil superar o 4-4-2 de Simeone pelo meio, mas Flick percebeu que os jogadores abertos do Atlético tinham dificuldades para acompanhar as infiltrações por dentro dos meias do Barcelona. O desequilíbrio surgiu no confronto entre os meias centrais do Atlético e Lopez. Koke e Barrios frequentemente se ocupavam com o posicionamento mais recuado de Pedri, que os atraía para a frente e abria um vazio às suas costas. Lopez aproveitou isso muito bem, aparecendo entre as linhas enquanto Hancko e o restante da defesa hesitavam em sair para marcá-lo.

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Flick venceu o duelo tático ao se recusar a abandonar a linha defensiva alta apesar do revés inicial. Ao encurtar o campo, o Barcelona recuperou a bola mais perto do gol adversário, algo refletido nas 19 finalizações da equipe, contra 9 do Atlético. A dependência dos contra-ataques fez com que, depois de o Barcelona encontrar maneiras de superar os primeiros gatilhos de pressão, o Atlético não tivesse um “plano B” para retomar o controle do ritmo. O grande número de chegadas ao terço final acabou por superar a resistência defensiva dos donos da casa.

Os ajustes durante o jogo

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Flick agiu cedo nas substituições, colocando Frenkie de Jong no lugar de Borja Farinas no intervalo. Foi um ajuste cuidadoso: Bernal passou a exercer uma função de maior proteção à defesa, enquanto De Jong ofereceu mais capacidade de levar a bola à frente e de resistir à pressão. A mudança ajudou o Barcelona a superar com mais eficiência a segunda linha de pressão do Atlético no segundo tempo. Mais tarde, a entrada de Andreas Christensen no lugar de Joao Cancelo, aos 60 minutos, deu maior solidez defensiva à equipe, permitindo que o Barcelona adotasse uma linha de quatro mais estável para proteger a vantagem.

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Simeone tentou responder aos 72 minutos com uma substituição dupla: Morten Hjulmand e Johnny Cardoso entraram nos lugares de Koke e Alex Baena. A intenção era dar energia a um meio-campo desgastado e tornar a equipe mais sólida defensivamente. Ele também colocou Alexander Soerloth no lugar de Kang-in Lee para oferecer uma referência física nos lançamentos longos. As mudanças, porém, não alteraram o rumo da partida, porque o Barcelona mantinha a posse com eficiência. A mudança para um 4-4-2 mais direto, com dois atacantes de referência, acabou favorecendo o Barcelona: reduziu a capacidade do Atlético de manter a bola no meio-campo e levou a 20 minutos finais agitados, nos quais os visitantes administraram o jogo com tranquilidade apesar dos cartões amarelos recebidos por Llorente e Pubill nos minutos finais.

Conclusão

No fim, a superioridade do Barcelona no jogo posicional e o ajuste de Flick no meio-campo durante o intervalo decidiram o resultado. Embora o plano inicial de Simeone tenha explorado com sucesso a linha alta do Barcelona, o Atlético não conseguiu manter a intensidade física necessária para acompanhar a movimentação inteligente de Fermin Lopez. Os dois gols de Lopez não foram obra do acaso: resultaram das constantes superioridades numéricas criadas pelo Barcelona e de sua capacidade de desorganizar os blocos compactos do Atlético. A coragem de Flick ao manter a pressão alta mesmo após sair atrás no placar obrigou o Atlético a recuar para uma postura defensiva da qual não conseguiu sair, mostrando que, no futebol de elite moderno, a agressividade de quem toma a iniciativa muitas vezes supera uma estrutura reativa.