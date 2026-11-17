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O futuro de Martín Zubimendi no Arsenal corre o risco de terminar mais cedo do que o esperado. O sonho de jogar na Premier League virou uma experiência que não corre como previsto, com o papel do meio-campista em queda nos planos do técnico Mikel Arteta e poucas oportunidades em campo.

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O meio-campista espanhol apostava no projeto do Arsenal como a melhor opção para a carreira, mas as dúvidas começaram a surgir. Isso abre a porta para uma possível saída em busca de mais minutos e da recuperação do status que o transformou em um dos principais volantes da Europa.

Segundo o jornal espanhol "AS", o Arsenal estabeleceu um valor para aceitar liberar Zubimendi, diante do interesse crescente de clubes espanhóis, liderados pelo Atlético de Madrid, além do Chelsea, que acompanha de perto a situação do jogador.

A transferência de Zubimendi para o Arsenal não foi apenas mais um passo na carreira profissional, mas uma escolha pensada, na qual ele preferiu o projeto inglês a todas as outras propostas, depois de decidir não esperar por uma movimentação do Real Madrid, que não definiu sua posição sobre o negócio a tempo.

O jogador começou bem a passagem por Londres e apresentou atuações que reforçaram a expectativa de que conseguiria se firmar no time de Arteta. Aos poucos, porém, o cenário mudou, e a segunda temporada se tornou mais complicada, com a perda de espaço nos planos do treinador espanhol.

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As informações indicam que Zubimendi já não tem o status que esperava ao chegar ao clube, em meio à forte concorrência no meio-campo. Vários nomes estão à frente dele na hierarquia de Arteta, entre eles Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bruno Guimarães, Martin Ødegaard e Mikel Merino.

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Diante desse quadro, o ex-jogador da Real Sociedad passou a considerar seriamente, pela primeira vez, deixar o Arsenal, ao perceber que continuar em Londres pode privá-lo dos minutos de que precisa para manter o nível e o espaço na seleção.

De acordo com a reportagem, Zubimendi está aberto a todas as opções disponíveis e não descarta voltar ao Campeonato Espanhol, caso encontre um projeto que lhe dê a confiança e o protagonismo que lhe faltam atualmente.

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Atlético de Madrid se movimenta, e Chelsea observa

A situação de Zubimendi despertou o interesse de vários clubes europeus, com destaque para o Atlético de Madrid, que tenta trazê-lo de volta aos gramados espanhóis aproveitando a insatisfação do jogador no Arsenal.

O interesse não se limita ao Atlético. Outros clubes espanhóis acompanham a situação do meio-campista, enquanto o Chelsea aparece entre os interessados em monitorar seu futuro, por valorizar sua qualidade técnica e sua capacidade de construir o jogo e controlar o ritmo das partidas.

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Zubimendi conta com o apreço especial de Xabi Alonso, que já trabalhou com ele na época em que esteve na base da Real Sociedad e era um dos maiores admiradores de seu potencial, segundo o jornal espanhol.

O retorno à LaLiga parece uma opção atraente para o jogador, principalmente por conhecer bem o ambiente da competição e por já ter provado que é capaz de apresentar grande nível com a camisa da Real Sociedad, antes de se aventurar na Premier League.

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Seleção espanhola expõe a crise de Zubimendi

As dificuldades de Zubimendi não se restringiram ao Arsenal e chegaram também à seleção espanhola, onde enfrenta concorrência intensa pela posição de primeiro volante com Rodri, que segue como primeira opção do técnico Luis de la Fuente quando está em condições.

Com a ausência do craque do Manchester City por lesão na última Data Fifa, Zubimendi teve a chance de começar como titular em duas partidas e conseguiu aproveitá-la para confirmar sua qualidade e voltar aos holofotes no cenário europeu.

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Ao mesmo tempo, essas atuações reacenderam os questionamentos sobre sua situação no Arsenal, já que o jogador tem condições de exercer um papel maior, mas a concorrência no clube londrino o impede de ter a oportunidade esperada.

Para o "AS", a situação de Zubimendi reflete a dificuldade da disputa na seleção espanhola, que conta com um grupo excepcional de meio-campistas. O maior problema para o jogador, no entanto, está em Londres, onde não tem espaço suficiente para mostrar seu potencial.

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70 milhões de euros separam Zubimendi da saída

Apesar do possível desejo do jogador de viver uma nova experiência, a saída do Arsenal não será simples, já que o clube inglês impôs uma condição financeira clara para aceitar liberá-lo.

A diretoria do Arsenal fixou em 70 milhões de euros o valor para abrir mão de Zubimendi, quantia que mostra o quanto o clube valoriza o jogador e seu potencial, mesmo com a perda de espaço no time nos últimos tempos.

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O jornal espanhol acredita que Zubimendi vale esse montante, considerando sua qualidade técnica e o que apresentou antes de se transferir para a Inglaterra. Resta saber, porém, se os clubes interessados estão dispostos a atender às exigências financeiras do Arsenal.

Assim, o jogador se vê diante de uma verdadeira encruzilhada: seguir lutando por uma vaga de titular no projeto de Arteta ou encerrar a aventura inglesa e voltar à Espanha em busca de mais protagonismo, que lhe devolva a confiança e garanta sua presença na seleção.