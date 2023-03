Athletic Club x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletic Club recebe o Atlético-MG se enfrentam na tarde deste domingo (12), às 16h (de Brasília), em São João del Rey, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo TV Globo, na TV aberta, e do SporTV, no pay-per-view.

Em casa, o Athletic quer se impor diante do forte adversário para buscar a vantagem no confronto. O time encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com 15 pontos. Até o momento, são quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Já o Atlético-MG foi o líder da mesma chave, com 20 pontos. O Galo está invicto no campeonato, com seis vitórias e dois empates. Porém, o Alvinegro está disputando também uma vaga na Copa Libertadores, o que pode fazer com que o técnico Eduardo Coudet promova alguma mudança em seus titulares.

"A gente que joga em clube grande como o Atlético tem que estar preparado para ir mudando a chave para focar em competições importantes. Nesse momento é o Mineiro. A gente não tem que se resguardar, o Coudet está preparando a melhor formação", disse o meia Otávio.

"A gente tem uma estrutura excelente para que todos os atletas se recuperem o mais rápido possível. Óbvio que tem desgaste, mas a gente tem um elenco muito forte que faz toda a diferença. O Coudet vai preparar os melhores atletas", completou.

Prováveis escalações

Escalação do Athletic Club: Denivys, Douglas Silva, Danilo Cardoso, Rayan, Vinicius Silva, Diego Fumaça, Rômulo, David Braga, Welinton Torrão, Alason e Jonathan.

Escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Réver, Rubens, Otávio, Igor Gomes, Hyoran, Pavón, Vargas e Sasha.

Desfalques

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?