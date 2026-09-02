A liga espanhola lançou um duro ataque contra a Premier League inglesa, acusando seus clubes de dependerem de um modelo econômico "baseado em prejuízos" que provoca uma inflação sem precedentes dentro do mercado de transferências, depois que os clubes da Premier League ampliaram a diferença de gastos em relação às demais ligas europeias durante o mercado de verão.

Os números do mercado de transferências revelaram que os clubes de LaLiga gastaram cerca de 748 milhões de euros neste verão, contra aproximadamente 4 bilhões de euros gastos pelos clubes da Premier League inglesa, em uma disparidade financeira enorme que reflete a diferença de modelo econômico entre as duas competições.

Javier Gómez, diretor-geral executivo da LaLiga, disse em declarações ao jornal "El Mundo": "O modelo espanhol se baseia nas categorias de base, já o modelo da Premier League se baseia em prejuízos".

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E acrescentou: "Se as receitas da liga inglesa são o dobro das receitas de LaLiga ou da Bundesliga, seria lógico que ela gastasse cerca de 1,5 bilhão de euros, mas ela gasta perto de 4 bilhões. Esse dinheiro não vem das receitas, e sim dos proprietários, e esse é um modelo baseado em prejuízos permanentes que cria inflação em todo o setor do futebol".

Gómez apontou que a diferença já não se restringe aos grandes clubes, explicando que os sete clubes que mais gastaram no mundo neste verão pertencem todos à Premier League, enquanto o Real Madrid apareceu em oitavo e o Barcelona em décimo. O Ipswich Town, recém-promovido à liga inglesa, chegou a gastar cerca de 200 milhões de euros, um número difícil de alcançar para a maioria dos clubes espanhóis.

Os dirigentes de LaLiga afirmaram que as regras de controle financeiro aplicadas pela liga há anos têm o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira dos clubes, considerando que os gastos ingleses financiados pelo dinheiro dos proprietários elevam os preços dos jogadores e afetam negativamente o mercado de transferências nas diversas ligas europeias.

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