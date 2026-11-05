Atacante do Ajax irritado com Marc-Andre ter Stegen: "Minha vontade é bater nele"

"Ter Stegen me deixa louco nos treinos", declarou o atacante ao jornal belga Het Laatste Nieuws. "Às vezes, é incrivelmente frustrante ver como ele defende um chute atrás do outro. Dá vontade de bater nele."

Embora à primeira vista pareça uma ameaça, a declaração foi feita como um elogio. O jogador de 34 anos, emprestado pelo FC Barcelona ao Ajax no verão, é o titular absoluto do gol da equipe de Amsterdã. Em 14 partidas, não sofreu gols em quatro e já evitou outros com várias grandes defesas.

Foi o que aconteceu no sábado, quando uma defesa sua impediu um empate no fim e garantiu à equipe a vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar, com gol de Arokodare. Foi também a primeira vitória do tradicional clube sobre o rival em cinco anos. Ainda assim, ter Stegen já teve um ou outro momento de insegurança desde sua chegada.

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Marc-Andre ter Stegen: titular provisório sob o comando de Jürgen Klopp

Mesmo assim, o técnico da seleção, Jürgen Klopp, o escolheu como titular provisório. O goleiro, porém, só entrou em campo na estreia do sucessor de Jürgen Klopp, contra a Holanda, em Amsterdã (1 a 1), cedeu lugar a Alexander Nübel (Besiktas de Istambul) na derrota por 1 a 0 para a Grécia e depois não integrou a segunda lista de convocados. Jonas Urbig (Bayern de Munique) recebeu a confiança nas duas partidas e correspondeu com grandes atuações.

Na temporada passada, após várias lesões graves e intensos ruídos nos bastidores, ter Stegen perdeu a posição de titular e a faixa de capitão no Barça. No inverno, foi inicialmente emprestado ao FC Girona para manter viva a chance de disputar a Copa do Mundo. Depois de apenas duas partidas, porém, uma grave lesão muscular na coxa o afastou dos gramados e chegou a exigir uma cirurgia.

Como se sabe, a convocação não veio. Para piorar, ter Stegen também não conseguiu evitar o rebaixamento do Girona. Foi o primeiro de sua carreira. Em Amsterdã, por outro lado, ele pode voltar a sonhar com títulos.

O Ajax ocupa a segunda posição na Eredivisie, apenas um ponto atrás do líder Feyenoord de Roterdã. Na Conference League, após a derrota na estreia para o Hajduk Split, a equipe venceu a Atalanta de Bérgamo por 2 a 0. Na quinta-feira, enfrenta o FC Midtjylland.