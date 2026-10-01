Um dos jogadores deixou a concentração da seleção espanhola após sentir um incômodo na coxa esquerda, depois da goleada sobre a Croácia por 4 a 1, na última terça-feira, retornando ao seu clube sem que um substituto fosse convocado.

Trata-se do ponta do Athletic Bilbao, Nico Williams, que conseguiu marcar o quarto gol contra a Croácia, aos 89 minutos da partida disputada pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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A Federação Espanhola de Futebol anunciou que o jogador não será substituído nas duas partidas restantes durante a data Fifa, contra a República Tcheca em Oviedo no sábado, e depois contra a Croácia em Split na próxima terça-feira, de modo que a seleção espanhola completará sua concentração com uma lista com um jogador a menos.

Ocomunicado emitido pela assessoria de imprensa da "La Roja" afirmou: "Nico Williams está fora da concentração da seleção espanhola. O jogador internacional relatou um incômodo na coxa esquerda, após a partida disputada em Sevilha contra a Croácia. Durante o dia de descanso, foi realizado um acompanhamento minucioso da evolução de seu quadro e, com a persistência do incômodo, ele não participou do treino desta quinta-feira".

O comunicado acrescentou: "E, após os exames médicos realizados hoje pelos serviços médicos da Federação Espanhola, decidiu-se desligá-lo da atual concentração para que dê continuidade ao processo de recuperação. Os serviços médicos do Athletic Bilbao foram informados, em todos os momentos, sobre a evolução do quadro do jogador, que seguirá seu tratamento e recuperação sob a supervisão de seu clube".

A Espanha, campeã da Euro e da Copa do Mundo, lidera seu grupo na Liga das Nações da Europa, com 6 pontos, após vencer a Inglaterra (3 a 2) e a Croácia (4 a 1).



