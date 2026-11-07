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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Astro da Bundesliga sonha com o Barcelona, e Deco se reúne com seu empresário

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O clube catalão busca reforçar sua defesa

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O zagueiro francês Castello Lukeba, jogador do Leipzig, coloca o Barcelona entre seus destinos preferidos e considera a transferência para o Blaugrana um de seus maiores sonhos para a próxima etapa de sua carreira, de acordo com uma reportagem.

O defensor de 23 anos se prepara para deixar o Leipzig no próximo verão, pois acredita que chegou a hora de se transferir para um dos grandes clubes europeus, além de sua ambição de ter a oportunidade de representar a seleção principal da França.

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Lukeba decidiu recentemente trocar de agência, deixando a "BS Group International" e se juntando à "Excellence Sport Nation", que também representa Jules Koundé, jogador do Barcelona, em um movimento que visa acelerar sua saída do clube alemão, depois que sua partida tropeçou durante a última janela de transferências de verão.

A rede "Sky Alemanha" indicou que a cláusula de rescisão no contrato do jogador cairá de 80 para 65 milhões de euros no verão de 2027, o que pode facilitar sua saída.

O Leipzig também precisa arrecadar mais de 100 milhões de euros com a venda de jogadores no próximo verão, e essa necessidade pode aumentar caso não consiga se classificar para a Liga dos Campeões da Europa, o que torna Lukeba um dos principais candidatos à saída.

Deco já se movimenta

O jornal catalão "Sport" revelou que o novo representante de Lukeba realizou uma reunião com Deco, diretor esportivo do Barcelona, no fim de outubro passado, para discutir a possibilidade de transferência do zagueiro francês para o clube e estudar os detalhes financeiros e as possíveis fórmulas para concretizar o negócio.

Lukeba desperta a admiração da direção esportiva e do técnico Hansi Flick, graças às suas qualidades como zagueiro de lado esquerdo, à sua pouca idade e à sua habilidade na construção de jogadas a partir da defesa, características que se alinham às necessidades defensivas do Barcelona.

O Barça pode se beneficiar de suas boas relações com o Leipzig, após o negócio de Dani Olmo, já que o clube alemão pode aceitar facilidades na forma de pagamento, desde que se chegue a um acordo financeiro satisfatório para todas as partes.

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