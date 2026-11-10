O futuro do astro brasileiro Neymar Jr. tornou-se ainda mais incerto, depois que ele começou a pensar seriamente em pôr fim à sua carreira futebolística, diante do sofrimento recorrente com lesões e das dificuldades físicas que passaram a ameaçar sua capacidade de continuar jogando no nível ao qual estava acostumado.

Segundo o site francês "Foot Mercato", o jogador do Santos, de 34 anos, insinuou a possibilidade de se aposentar do futebol mais cedo do que o esperado, durante uma conversa com o criador de conteúdo brasileiro Cris Guedes, à margem do torneio Kings League.

No início da conversa, Neymar demonstrou o desejo de participar do torneio Kings League, afirmando que planeja continuar jogando até 2030, antes de Guedes lhe perguntar se ele pensava em se aposentar naquele momento.

O criador de conteúdo tentou convencer o astro brasileiro de que ele teria apenas 39 anos naquela época, e que poderia estar apto a seguir nos gramados por mais cinco ou seis anos.

Mas a resposta de Neymar não foi tranquilizadora, já que ele disse: "Não, eu não consigo, tá bom", antes de Guedes voltar a reforçar que ele não estaria em uma idade avançada a ponto de impedi-lo de jogar.

Foi então que Neymar revelou parte de seu sofrimento pessoal, dizendo: "Se você estivesse no meu lugar, entenderia".

Essas declarações refletem a dimensão do sofrimento físico que o astro brasileiro enfrenta, depois de ter sido perseguido por lesões nos últimos anos, que afetaram de forma evidente sua continuidade dentro das quatro linhas.

E parece que Neymar começou a perceber que seu corpo pode não lhe dar tempo suficiente para prosseguir em sua carreira profissional até a data que deseja, fazendo com que a ideia da aposentadoria se torne uma possibilidade séria que se impõe em seus pensamentos, embora o sonho de continuar nos gramados ainda esteja presente.