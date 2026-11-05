O técnico Zinedine Zidane se prepara para anunciar sua segunda lista à frente da comissão técnica da seleção da França, nesta sexta-feira, às 18h no horário de Paris, de olho nos confrontos contra Itália e Turquia pela Liga das Nações da UEFA.

A França enfrenta a Itália no dia 12 de novembro, em Milão, antes de encarar a Turquia no dia 15 do mesmo mês, em Bordeaux, em meio à expectativa de mudanças evidentes na lista em comparação com a primeira convocação anunciada por Zidane em setembro passado, por conta de uma série de ausências importantes, além do retorno de alguns nomes fundamentais.

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O atacante Ousmane Dembélé aparece à frente das ausências esperadas por lesão, ao lado do meio-campista Manu Koné e do atacante Esteban Lepaul, que sofre com uma lesão no tornozelo.

Também pairam dúvidas sobre a participação do lateral Jules Koundé, que não se recuperou totalmente de uma torção no tornozelo esquerdo, e do zagueiro Maxence Lacroix, que sofre com uma lesão muscular na parte posterior da coxa.

Por outro lado, espera-se que a lista registre o retorno de uma série de nomes de destaque, encabeçados por Aurélien Tchouaméni, que voltou a atuar pelo Real Madrid após um longo período de ausência, e Warren Zaïre-Emery, que retorna de lesão, além de Ibrahima Konaté. Também se espera que o capitão Kylian Mbappé recupere seu lugar na lista, depois de ter ficado de fora da maioria das partidas anteriores por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

Possíveis surpresas

Segundo o jornal "L'Équipe" francês, as ausências, sobretudo no setor ofensivo, podem abrir a porta para algumas surpresas, com destaque para Florian Thauvin, jogador do Lens, como um dos principais candidatos ao retorno à seleção após um longo período de ausência, diante das grandes atuações que vem apresentando nesta temporada, na qual marcou 6 gols e deu 8 assistências em 12 partidas.

Marcus Thuram, atacante da Inter de Milão, também segue como candidato a integrar a lista depois de ter ficado de fora da primeira convocação, enquanto alguns jovens jogadores podem ganhar a oportunidade de aparecer, como Mathys Tel, jogador do Tottenham, e Eli Junior Kroupi, jogador do Bournemouth, com a possibilidade de convocação de nomes da seleção sub-21, entre eles Valentin Atangana.

Zidane havia dado a 5 jogadores novos a chance de integrar sua primeira lista: Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha e Esteban Lepaul, e parece que ele caminha para dar continuidade à política de renovação, mantendo ao mesmo tempo a aposta nos jogadores mais preparados dos pontos de vista técnico e físico.

A França lidera seu grupo na Liga das Nações da UEFA, com 10 pontos, e busca confirmar a classificação às quartas de final nos dois próximos confrontos.