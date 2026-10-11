Artur Jorge admite reformulação no Cruzeiro e explica estratégia de vendas

Artur Jorge confirmou que o Cruzeiro deverá negociar mais jogadores ao fim da temporada e explicou como o clube pretende conduzir o planejamento para 2027. Em entrevista ao ge, o treinador português reconheceu que há atletas com possibilidades concretas de saída e destacou que as movimentações serão necessárias para manter o equilíbrio financeiro sem comprometer a competitividade da equipe.

A última janela de transferências deu uma dimensão dessa estratégia. O Cruzeiro negociou o lateral-esquerdo Kaiki com o Como, da Itália, por € 14 milhões (cerca de R$ 83 milhões), e vendeu o volante Christian ao Krasnodar, da Rússia, por US$ 10,5 milhões (aproximadamente R$ 54 milhões). Ao mesmo tempo, contratou seis jogadores, com investimentos superiores a R$ 100 milhões. A diretoria agora se prepara para avaliar novas propostas, sem abrir mão de manter peças importantes no elenco.

“Nesta janela, vendemos jogadores, mas mantivemos alguns outros a muito custo para não perder a competitividade da equipe. Sabemos que no final deste mercado nós vamos vender. Há jogadores que estão quentes para poderem ser, nesta altura, vendas importantes para o clube”, afirmou Artur Jorge.

O treinador também descartou a ideia de que o Cruzeiro precise fazer grandes investimentos em todas as janelas. A estratégia passa por identificar oportunidades de mercado, desenvolver atletas e aproveitar a valorização dos jogadores para financiar novas contratações.

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Durante a pausa para a Copa do Mundo, por exemplo, o clube recusou uma proposta de € 13 milhões (R$ 72 milhões) do Real Sociedad pelo zagueiro Jonathan Jesus e recebeu sondagens pelo goleiro Otávio, que ganhou espaço na equipe principal após lesão de Cássio e foi convocado para a seleção brasileira na Data Fifa de setembro. O Cabuloso fixou o preço de ambos atletas em € 20 milhões, cerca de R$ 111 milhões na cotação atual.

“Nós temos que ter um processo, e esse caminho não vai ser nunca pensar que em cada janela vamos comprar jogadores de 20 milhões [de euros]. Isso não existe”, declarou o português.

Apesar da previsão de novas saídas, Artur Jorge garantiu que o Cruzeiro também buscará reforços. A movimentação faz parte de um planejamento que já estava em curso antes das declarações do treinador, com o ge apurando, no final de setembro, que o Cabuloso projeta mais de R$ 300 milhões em potenciais vendas de jogadores a curto, médio e longo prazo.

Internamente, o Cruzeiro vê a valorização de jovens como um caminho para gerar receitas e tornar o projeto cada vez mais autossustentável. A estratégia envolve tanto jogadores formados na base, como Otávio e Felipe Morais, quanto atletas contratados de outros clubes com potencial de desenvolvimento, casos de Jonathan Jesus, Keny Arroyo e Zé Lucas. A expectativa é que a evolução desses jogadores aumente seu valor de mercado e abra caminho para futuras negociações lucrativas.

“Nós vamos comprar, obviamente. Agora, este equilíbrio é fundamental. O equilíbrio de expectativas, daquilo que é o trabalho e, também, da exigência”, completou Artur Jorge.