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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Arteta cria uma arma letal: Arsenal supera os grandes da Europa

N. Madueke
M. Arteta
Nottingham Forest x Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
PSG x Lyon
PSG
Lyon
Campeonato Francês
RB Leipzig x Bayern Munich
RB Leipzig
Bayern Munich
Bundesliga
Juventus x Lazio
Juventus
Lazio
Campeonato Italiano
England
Espanha
França
Alemanha
Itália

A arte de vencer pelo placar mínimo

O Arsenal escapou da armadilha imposta pelo anfitrião Nottingham Forest ao conquistar uma vitória difícil e tardia por 1 a 0, no confronto realizado neste domingo no estádio City Ground, pela sétima rodada da Premier League.

Depois de o time londrino não conseguir balançar as redes durante a maior parte da partida, Noni Madueke conseguiu desvendar o código da defesa do Nottingham Forest aos 80 minutos, ao receber um passe de Declan Rice, avançar pelo lado esquerdo e disparar um belo chute de longa distância que foi morrer no fundo do gol, garantindo três pontos preciosos à sua equipe.

A rede de estatísticas "Squawka" revelou um dado chamativo sobre o Arsenal, ao informar que o time somou 18 vitórias por um gol de diferença nas duas últimas temporadas, o maior número de triunfos desse tipo entre todos os clubes que disputam as cinco grandes ligas europeias.

Já a rede de estatísticas "Opta" apontou que o Arsenal alcançou o maior número de vitórias pelo placar de 1 a 0 na Premier League desde que Mikel Arteta assumiu o comando técnico da equipe, em dezembro de 2019, empatado com o Everton, com 32 vitórias para cada um.


#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento


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