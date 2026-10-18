O Arsenal escapou da armadilha imposta pelo anfitrião Nottingham Forest ao conquistar uma vitória difícil e tardia por 1 a 0, no confronto realizado neste domingo no estádio City Ground, pela sétima rodada da Premier League.

Depois de o time londrino não conseguir balançar as redes durante a maior parte da partida, Noni Madueke conseguiu desvendar o código da defesa do Nottingham Forest aos 80 minutos, ao receber um passe de Declan Rice, avançar pelo lado esquerdo e disparar um belo chute de longa distância que foi morrer no fundo do gol, garantindo três pontos preciosos à sua equipe.

A rede de estatísticas "Squawka" revelou um dado chamativo sobre o Arsenal, ao informar que o time somou 18 vitórias por um gol de diferença nas duas últimas temporadas, o maior número de triunfos desse tipo entre todos os clubes que disputam as cinco grandes ligas europeias.

Já a rede de estatísticas "Opta" apontou que o Arsenal alcançou o maior número de vitórias pelo placar de 1 a 0 na Premier League desde que Mikel Arteta assumiu o comando técnico da equipe, em dezembro de 2019, empatado com o Everton, com 32 vitórias para cada um.







