O Arsenal escapou da armadilha imposta pelo anfitrião Nottingham Forest ao conquistar uma vitória difícil e tardia por 1 a 0, no confronto realizado neste domingo no estádio City Ground, pela sétima rodada da Premier League.
Depois de o time londrino não conseguir balançar as redes durante a maior parte da partida, Noni Madueke conseguiu desvendar o código da defesa do Nottingham Forest aos 80 minutos, ao receber um passe de Declan Rice, avançar pelo lado esquerdo e disparar um belo chute de longa distância que foi morrer no fundo do gol, garantindo três pontos preciosos à sua equipe.
A rede de estatísticas "Squawka" revelou um dado chamativo sobre o Arsenal, ao informar que o time somou 18 vitórias por um gol de diferença nas duas últimas temporadas, o maior número de triunfos desse tipo entre todos os clubes que disputam as cinco grandes ligas europeias.
Já a rede de estatísticas "Opta" apontou que o Arsenal alcançou o maior número de vitórias pelo placar de 1 a 0 na Premier League desde que Mikel Arteta assumiu o comando técnico da equipe, em dezembro de 2019, empatado com o Everton, com 32 vitórias para cada um.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
D
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
D
V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|16
|6
|2
|0
|4
|5
|11
|-6
|6
V
V
D
D
D
|17
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|18
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
D
D
D
V
E
|19
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E
|20
|6
|0
|3
|3
|3
|9
|-6
|3
E
D
E
E
D