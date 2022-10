Arsenal x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo da 10ª rodada do Campeonato Inglês será neste sábado (8); veja como acompanhar na TV e na internet

Mais um clássico inglês! Arsenal e Liverpool se enfrentam na tarde deste domingo (9), no Emirates Stadium, às 12h30 (de Brasília), pela 10ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

O Arsenal chega empolgado para mais um clássico. Os Gunners vêm de duas vitórias consecutivas, sendo a última delas contra o Tottenham. O time londrino é o líder, com 21 pontos, mas segue com os mesmos desfalques por lesão.

Do outro lado, o Liverpool ainda não conseguiu engatar uma sequência positiva no campeonato e empatou as duas últimas partidas. Devido ao início irregular, os Reds - com um jogo a menos que os adversários - estão em nono lugar, com 10 pontos somados. A equipe de Jurgen Klopp também tem desfalques por lesão.

Escalações:

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Jesus, Martinelli.

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Thiago; Salah, Nunez, Firmino, Diaz.

Desfalques

Arsenal

Mohamed Elneny, Emile Smith Rowe e Cedric Soares, no departamento médico, desfalcam os Gunners.

Liverpool

Andy Robertson, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e Arthur Melo.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Emirates Stadium, Londres - ING