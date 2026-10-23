Arrogante como Vinícius Júnior? Lamine Yamal já estaria planejando com afinco a conquista da Bola de Ouro

Segundo o jornalista Victor Navarro, de Cadena COPE, especialmente bem informado sobre os bastidores do FC Barcelona, Yamal viajará a Londres em um jato particular com as pessoas mais próximas a ele para a cerimônia de premiação na noite de segunda-feira. A delegação oficial dos catalães chegará em outro jato particular.

Além disso, uma festa já teria sido organizada para o caso de Yamal ser eleito o melhor jogador do mundo. A situação traz à memória 2024, quando Vinicius Junior, do Real Madrid, teria organizado, antes da cerimônia, uma festa para 20 convidados e prometido um Rolex a cada um de seus companheiros de equipe.

Para o dia da cerimônia, o brasileiro já havia fretado um jato particular para sua comitiva e providenciado uma roupa exclusiva de grife, além de quartos de hotel. Sua fornecedora de material esportivo, a Nike, também havia preparado uma campanha com temática dourada e chuteiras especiais.

No fim, o sonho do controverso brasileiro não se realizou: Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo em seu lugar. Frustrados com a notícia, Vinicius e toda a delegação do Real Madrid não compareceram à cerimônia naquela ocasião. Uma afronta que foi duramente criticada internacionalmente.

Kane, Yamal, Mbappé: quem vai ganhar a Bola de Ouro?

Lamine Yamal é um dos três grandes favoritos, nesta segunda-feira, ao lendário troféu dourado concedido anualmente pela France Football. Seus principais concorrentes são Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique. Os três ainda têm motivos para acreditar na vitória.

A favor de Yamal pesam o título mundial com a Espanha, a dobradinha com o Barça em 2026 e seus números impressionantes pelo clube na temporada passada, apesar de alguns problemas com lesões (43 jogos, 24 gols e 18 assistências). Além disso, ele teve um início de temporada espetacular até o fim de setembro (a votação terminou em 28/9).

Mbappé, por sua vez, tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo aos 27 anos, no Mundial disputado no verão. Ele também registrou números individuais impressionantes pelo Real Madrid na temporada passada (42 gols em 44 jogos), mas não conquistou nenhum título.

No caso de Kane, praticamente tudo joga a seu favor. O atacante de 33 anos do clube com mais títulos da Alemanha vive a melhor fase da carreira e se destaca não apenas como finalizador, mas também, em alguns momentos, na criação de jogadas mais recuado. Na temporada 2025/26, marcou 61 gols em 51 partidas oficiais pelo Bayern de Munique e deu sete assistências. Com o Bayern, conquistou a dobradinha nacional. Faltou, porém, um grande título internacional. Com a seleção inglesa, terminou a Copa do Mundo em terceiro lugar; com o Bayern, caiu na semifinal da Liga dos Campeões diante do PSG.

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