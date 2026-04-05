Arrascaeta bate recorde histórico e Flamengo ganha de virada do Santos no Maracanã

O Flamengo venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista saiu na frente com Lautaro Díaz logo no início do segundo tempo, mas o Rubro-Negro reagiu diante de sua torcida. Pedro empatou aos 64 minutos e, pouco depois, Jorginho converteu pênalti para decretar a virada carioca. Aos 89 minutos, foi a vez de Lucas Paquetá marcar seu primeiro gol com a camisa Rubro-Negra desde sua volta ao futebol brasileiro, garantindo três pontos importantes para a equipe na competição.

Além do resultado, a partida ficou marcada por um feito histórico de Giorgian De Arrascaeta. Ao entrar em campo, o meia uruguaio alcançou a marca de 369 jogos com a camisa rubro-negra e se tornou o estrangeiro com mais partidas na história do Flamengo, superando o paraguaio Modesto Bría, que atuou pelo clube entre as décadas de 1940 e 1950.

Contratado em 2019, Arrascaeta construiu uma trajetória vitoriosa no clube carioca. O camisa 10 acumula 101 gols e 110 assistências pelo Flamengo e soma uma coleção expressiva de títulos desde sua chegada, incluindo as Copas Libertadores de 2019, 2022 e 2025, consolidando-se como um dos grandes nomes da história da equipe rubro-negra.

A vitória do Flamengo sobre o Santos coloca a equipe na quinta posição e serve como resposta à atuação decepcionante contra o Red Bull Bragantino na última rodada, quando o time de Leonardo Jardim perdeu por 3 a 0. Do outro lado, o Santos chega à 16ª posição com a derrota e pode descer para a zona de rebaixamento ainda nesta rodada, a depender do resultado das outras partidas.



