Arnold ou Carvajal contra o Bayern de Munique? Arbeloa toma sua decisão

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, praticamente definiu a formação da lateral direita da equipe para o esperado confronto contra o Bayern de Munique, marcado para a próxima quarta-feira na Allianz Arena, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.
De acordo com o jornal madrilenho “MARCA”, Arbeloa ainda não considera Dani Carvajal em plena forma física.
Por esse motivo, e a menos que haja uma surpresa, é provável que o técnico espanhol conte com Trent Alexander-Arnold como titular contra o time bávaro.
O jornal acrescentou que essa decisão parece basear-se principalmente na condição física atual dos jogadores, mais do que em uma clara superioridade no desempenho, especialmente porque o que se viu em campo sugere que a diferença entre Arnold e Carvajal não é grande, o que também se reflete nos minutos que cada um deles teve recentemente.
O Real Madrid espera reverter a derrota sofrida em casa (2 a 1) contra o Bayern de Munique, na última terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.