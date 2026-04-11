Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Arnold ou Carvajal contra o Bayern de Munique? Arbeloa toma sua decisão

T. Alexander-Arnold
D. Carvajal
A. Arbeloa
A condição física é o fator decisivo

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, praticamente definiu a formação da lateral direita da equipe para o esperado confronto contra o Bayern de Munique, marcado para a próxima quarta-feira na Allianz Arena, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

De acordo com o jornal madrilenho “MARCA”, Arbeloa ainda não considera Dani Carvajal em plena forma física.

Por esse motivo, e a menos que haja uma surpresa, é provável que o técnico espanhol conte com Trent Alexander-Arnold como titular contra o time bávaro.

O jornal acrescentou que essa decisão parece basear-se principalmente na condição física atual dos jogadores, mais do que em uma clara superioridade no desempenho, especialmente porque o que se viu em campo sugere que a diferença entre Arnold e Carvajal não é grande, o que também se reflete nos minutos que cada um deles teve recentemente.

O Real Madrid espera reverter a derrota sofrida em casa (2 a 1) contra o Bayern de Munique, na última terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.

