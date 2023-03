Armênia x Turquia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Armênia e Turquia entram em campo na tarde deste sábado (24), em Estocolmo, a partir das 14h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo D das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, a Armênia quer se impor diante do rival para conquistar a sua primeira vitória na competição. Lucas Zelarayan e Norberto Briasco são os destaques da seleção mandante. Do outro lado, a Turquia voltar a se destacar no cenário de elite do futebol europeu. Hakan Calhanoglu, Orkun Kokcu e Kerem Akturkoglu, em grande momento na temporada, foram convocados.

Prováveis escalações

Armênia: Buchnev; Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir; Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan; Zelarayan, Adamyan.

Turquia: Cakir; Zeki Celik, Soyuncu, Demiral, Elmali; Calhanoglu, Ozcan, Kokcu; Under, Unal, Akturktoglu.

Desfalques

Armênia

Sem desfalques confirmados.

Turquia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?