Compartilhar Siga GOAL no Google

A Argentina vence a Costa Rica por 7 a 0 em amistoso no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Publicidade

Nico Paz abre o placar aos 8 minutos e, depois que Julian Alvarez amplia aos 35, marca seu segundo gol aos 38. Em seguida, o atacante do Atlético de Madrid também chega ao segundo gol e faz o 4 a 0 com que as equipes vão para o intervalo.

Depois de liderar a equipe no primeiro tempo, o meia-atacante do Como é substituído por Franco Mastantuono. O substituto marca logo aos 48 minutos, aproveitando a segunda assistência de Maximo Perrone, e, após o gol de Mac Allister aos 78, faz seu segundo gol a dois minutos dos 90, fechando o placar em 7 a 0.

O próprio Mastantuono declarou após a partida: "Sempre venho à seleção com um entusiasmo sem igual. Vestir esta camisa é a experiência máxima, e quero contribuir para melhorar todos os dias. Estamos trabalhando duro e, com esta vitória, encerramos um belo ano".

Estas foram as palavras de Nico Paz, que marcou cinco gols nos últimos cinco amistosos que disputou pela Argentina: "Representar nosso país é o máximo, sobretudo em dias como este, em que recebemos tanto carinho das pessoas. Acho que estou melhorando e me divertindo em campo, onde tudo fica mais fácil graças à qualidade incrível dos meus companheiros de equipe. Para mim, é fantástico poder jogar com eles".

Publicidade Publicidade

O zagueiro do Parma, Mariano Troilo (que saiu do banco no lugar de Lisandro Martinez quando faltavam 30 minutos para os 90), comentou sua estreia pela seleção principal: "Estou muito emocionado com minha estreia. Vestir esta camisa é o máximo que um jogador pode pedir. Sonhava com este momento desde criança. Agradeço à minha família, que deve estar tão emocionada quanto eu. Procuro sempre trabalhar ao máximo e sabia que, cedo ou tarde, esta oportunidade chegaria".

Tópicos relacionados

Emiliano Dibu Martinez igualou o recorde de Sergio Romero como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols (47) na história da Argentina: "Queremos reconquistar o coração dos torcedores. Pessoalmente, tive de enfrentar várias dificuldades, a mais recente delas uma fratura na mandíbula. Precisava voltar à forma porque meus companheiros de equipe precisam de mim cem por cento. Sabíamos que tínhamos de dar algo a mais e queríamos vencer mesmo sem Messi. Os garotos adoram estar aqui e estão totalmente dedicados à causa, adaptando-se passo a passo. 2026 continua sendo um ano positivo: disputamos a final da Copa do Mundo e tenho orgulho disso".

O técnico Lionel Scaloni declarou em entrevista coletiva: "Alguns jogos da última Copa do Mundo ficarão para sempre em nossas mentes e em nossos corações, como as vitórias épicas contra Egito e Inglaterra, que nos fizeram sentir emoções incríveis. A primeira coisa que me vem à mente é a satisfação por termos feito um bom trabalho. Sempre procuramos estar à altura do nosso país".

Publicidade

Scaloni não entregou a camisa 10, que ficou vaga após a despedida de Lionel Messi da seleção, assim como já havia feito no amistoso anterior, perdido por 2 a 1 para o Uruguai do técnico Diego Forlan, que depois também venceu a República Dominicana por 5 a 0 graças aos gols de Rodrigo Aguirre (41'), Nicolas de la Cruz, de pênalti (80'), Federico Valverde (87') e Bruno Damiani (94'), além do gol contra de Xavier Valdez (70').

Nos demais jogos, Chile e Colômbia empataram em 0 a 0; também em amistoso, John Mercado e Jordy Caicedo garantiram a vitória do Equador por 2 a 0 sobre a Bolívia ainda no primeiro tempo.