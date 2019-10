Argentina deve ter Messi e Aguero para encarar o Brasil. Mas não Di María

Com possível retorno de Messi e Aguero, a Argentina enfrentará Brasil e Uruguai nos dois últimos amistosos do ano

A se prepara para a última data da Fifa do ano, a qual ocorrerá em novembro. A Albiceleste que tem amistosos contra o no dia 15, e o , no dia 19, poderá contar com dois reforços de peso para os aogos, Lionel Messi e Sergio Aguero.

Capitão da seleção, Messi já completou as três partidas de suspensão após as fortes declarações contra a arbitragem da , no Brasil. Junto ao Hermano, Aguero deve estar presente na lista de convocados que será divulgada nesta quinta-feira (31), por Scaloni, técnico da seleção.

Vale lembrar que Scaloni antecipou o retorno da dupla na última chamada: “Na próxima data Fifa será Aguero e Messi”. Porém, o comandante não deverá chamar Ángel Di Maria, jogador do , apesar das boas atuações do argentino junto com compatriota Mauro Icardi, na equipe francesa.



(Foto: Getty Images)

A Argentina tem quatro baixas confirmadas para os amistosos devido a final da Libertadores, em 23 de novembro. Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta e Exequiel Palacios não serão convocados, já que River além de disputar a finalíssima do principal torneio da América do Sul contra o , entra em campo em 11 de novembro para jogar a semifinal da Copa da Argentina.