Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, gerou polémica sobre a arbitragem depois de dar uma resposta vaga a uma pergunta sobre as queixas do rival Barcelona.

O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, realizado na noite de ontem, quarta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, teve lances de arbitragem controversos. A equipa da capital venceu por 2-0, antes de disputar a segunda mão em casa, na próxima terça-feira.

Os jogadores do Barcelona e o seu treinador, Hans Flick, estranharam não ter sido assinalada uma grande penalidade apesar de Marc Popil ter tocado na bola com a mão, e também contestaram a expulsão de Pau Cubarsí.

Flick disse após a partida: “Acho que há muitos lances, por exemplo o lance em que o jogador deles tocou na bola com a mão (dentro da área), e o árbitro não apitou nada... Para mim é muito claro, não sei porque é que o VAR não interveio!”.

Quando foi questionado sobre as queixas do Barcelona относительно ao lance de Popil, Arbeloa disse, numa conferência de imprensa na manhã desta quinta-feira, antes do jogo contra o Girona, na Liga espanhola, amanhã, sexta-feira: “Não quero entrar nesse tipo de avaliações. Vimos o que aconteceu no fim de semana passado e o que continua a acontecer há muitas semanas”.

Acrescentou: “A minha opinião é clara e mantenho-a, é o que vejo semana após semana”.

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Sobre se considera que o desempenho da arbitragem para o Real Madrid e o Barcelona é diferente na Europa em comparação com a Liga espanhola, Arbeloa respondeu: “Toda a gente sabe a minha opinião sobre o que aconteceu ao longo de anos e continua a acontecer. Não vou mudar a minha opinião”.

Sobre se desconfia do sistema de arbitragem em Espanha, esclareceu: “Não se trata de confiar ou não, mas do que vemos”.

E continuou: “O que aconteceu na terça-feira no lance de (Kylian) Mbappé é difícil de entender como não foi cartão vermelho. Isto acontece até com a tecnologia de vídeo, que se pensava que resolveria muitos problemas”.

O treinador concluiu: “Em Espanha, ainda estamos à espera de uma explicação e isso deve ser corrigido. Há muitas dúvidas em decisões deste tipo. Às vezes o VAR intervém e às vezes não. Eu tento concentrar-me no meu trabalho como treinador”.

Arbeloa refere-se ao lance da entrada de Jonathan Tah, defesa do Bayern de Munique, sobre Mbappé na segunda parte do jogo entre as duas equipas, disputado no estádio “Santiago Bernabéu” na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e que a equipa bávara decidiu a seu favor por 2-1.