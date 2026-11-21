Compartilhar Siga GOAL no Google

Uma publicação compartilhada nas redes sociais gerou grande polêmica sobre o futuro de Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, ao indicar que ele estaria pronto para anunciar a aposentadoria imediata do futebol profissional, uma reviravolta chocante que deixou os torcedores preocupados.

Publicidade

Depois, ficou claro que a informação foi publicada por uma conta que se passa pelo jornalista esportivo David Ornstein, do "The Athletic", e que não se baseia em nenhum anúncio oficial ou informação confiável.

A história começou quando uma conta na plataforma "X", com o nome "@david_ornsign", publicou uma notícia afirmando que o jogador alemão, de 23 anos, se preparava para encerrar a carreira, e mencionou ainda a organização de uma entrevista coletiva de despedida na Allianz Arena na segunda-feira.

A publicação rapidamente se espalhou, alcançando quase 3 milhões de visualizações em poucas horas, em meio a grande interação dos seguidores.

A disseminação do boato se apoiou no nome do jornalista David Ornstein, conhecido pela cobertura do noticiário do futebol. À primeira vista, a conta parecia uma fonte confiável, mas a checagem revelou que ela não é o perfil oficial do jornalista e que a publicação não passava de uma alegação enganosa.

Publicidade Publicidade

Embora não haja nada que confirme a intenção de Musiala de se aposentar, o momento do boato ajudou na sua propagação, diante das notícias que circularam recentemente sobre as lesões do jogador e seu futuro no clube bávaro.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

As preocupações reais em torno de Musiala se devem a uma série de problemas de saúde que afetaram sua sequência no último período. O meia sofreu lesões recorrentes, além de um problema de saúde de natureza neurológica durante a pré-temporada, em agosto de 2026.

Ele chegou a perder a consciência duas vezes em 4 dias, antes que os exames médicos revelassem crises de ausência epilépticas ligadas a um distúrbio neurológico. O jogador passou a receber tratamento medicamentoso para controlar o quadro.

Publicidade

Os problemas do jogador não pararam por aí: ele sofreu uma lesão na coxa que o afastou das partidas oficiais por quase dois meses, o que aumentou os questionamentos sobre sua capacidade de recuperar a forma física e o nível de antes.

Essa situação coincidiu com declarações de dirigentes importantes do Bayern de Munique, entre eles Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, que manifestaram preocupação com o processo de recuperação do jogador e com a possibilidade de ele voltar ao nível que apresentava antes da série de lesões.

Publicidade

Os questionamentos dentro do clube alemão chegaram também ao lado financeiro, depois que Rummenigge levantou a possibilidade de revisar as condições financeiras do contrato de Musiala, caso ele não consiga recuperar seu nível habitual por causa dos problemas físicos.

Segundo relatos, o meio-campista alemão recebe um salário anual de quase 25 milhões de euros, e seu contrato com o Bayern de Munique vai até 2030, o que faz com que a discussão sobre seu futuro vá além do aspecto esportivo e envolva os compromissos financeiros ligados à sua permanência.

Publicidade

Assim, as notícias que circulam sobre a aposentadoria de Jamal Musiala não passam de um boato originado em uma conta falsa, e não há nas informações disponíveis nada que indique que o jogador tenha tomado a decisão de encerrar a carreira profissional.