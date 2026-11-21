Depois, ficou claro que a informação foi publicada por uma conta que se passa pelo jornalista esportivo David Ornstein, do "The Athletic", e que não se baseia em nenhum anúncio oficial ou informação confiável.
A história começou quando uma conta na plataforma "X", com o nome "@david_ornsign", publicou uma notícia afirmando que o jogador alemão, de 23 anos, se preparava para encerrar a carreira, e mencionou ainda a organização de uma entrevista coletiva de despedida na Allianz Arena na segunda-feira.
A publicação rapidamente se espalhou, alcançando quase 3 milhões de visualizações em poucas horas, em meio a grande interação dos seguidores.
A disseminação do boato se apoiou no nome do jornalista David Ornstein, conhecido pela cobertura do noticiário do futebol. À primeira vista, a conta parecia uma fonte confiável, mas a checagem revelou que ela não é o perfil oficial do jornalista e que a publicação não passava de uma alegação enganosa.
Embora não haja nada que confirme a intenção de Musiala de se aposentar, o momento do boato ajudou na sua propagação, diante das notícias que circularam recentemente sobre as lesões do jogador e seu futuro no clube bávaro.
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As preocupações reais em torno de Musiala se devem a uma série de problemas de saúde que afetaram sua sequência no último período. O meia sofreu lesões recorrentes, além de um problema de saúde de natureza neurológica durante a pré-temporada, em agosto de 2026.
Ele chegou a perder a consciência duas vezes em 4 dias, antes que os exames médicos revelassem crises de ausência epilépticas ligadas a um distúrbio neurológico. O jogador passou a receber tratamento medicamentoso para controlar o quadro.
Os problemas do jogador não pararam por aí: ele sofreu uma lesão na coxa que o afastou das partidas oficiais por quase dois meses, o que aumentou os questionamentos sobre sua capacidade de recuperar a forma física e o nível de antes.
Essa situação coincidiu com declarações de dirigentes importantes do Bayern de Munique, entre eles Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, que manifestaram preocupação com o processo de recuperação do jogador e com a possibilidade de ele voltar ao nível que apresentava antes da série de lesões.
Os questionamentos dentro do clube alemão chegaram também ao lado financeiro, depois que Rummenigge levantou a possibilidade de revisar as condições financeiras do contrato de Musiala, caso ele não consiga recuperar seu nível habitual por causa dos problemas físicos.
Segundo relatos, o meio-campista alemão recebe um salário anual de quase 25 milhões de euros, e seu contrato com o Bayern de Munique vai até 2030, o que faz com que a discussão sobre seu futuro vá além do aspecto esportivo e envolva os compromissos financeiros ligados à sua permanência.
Assim, as notícias que circulam sobre a aposentadoria de Jamal Musiala não passam de um boato originado em uma conta falsa, e não há nas informações disponíveis nada que indique que o jogador tenha tomado a decisão de encerrar a carreira profissional.