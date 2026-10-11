Após venda de 45 mil ingressos, Justiça suspende Vasco x Boca no Maracanã

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, neste sábado (10), a liminar que autorizava o Vasco a enfrentar o Boca Juniors no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A decisão veio apenas um dia depois de o clube conseguir a liberação do estádio. A disputa se arrasta há semanas e envolve declarações e notas tanto do Cruz-Maltino, que reivindica o direito de jogar no local, quanto do consórcio formado por Flamengo e Fluminense. A reviravolta aconteceu quando o Vasco já havia vendido cerca de 45 mil ingressos para a partida, marcada para o dia 20 de outubro.

A nova decisão foi assinada pela desembargadora Suely Lopes Magalhães, primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), após o consórcio Fla-Flu entrar com um mandado de segurança. A magistrada entendeu que o desembargador Marco Antônio Ibrahim não tinha competência para modificar a decisão anterior do relator do caso. Com isso, voltou a valer o entendimento que não autorizava a realização do jogo no Maracanã por meio de uma liminar. A disputa, porém, ainda não foi encerrada.

Um dos argumentos do consórcio envolve a segurança e a organização dos eventos previstos para o mesmo dia. Além do jogo entre Vasco e Boca Juniors, há uma partida de basquete entre Flamengo e Botafogo marcada para o Maracanãzinho, localizado ao lado do estádio. Segundo a concessionária, a realização simultânea dos eventos poderia gerar dificuldades operacionais e problemas na circulação de torcedores. Em nota, o consórcio também contestou a decisão favorável ao Vasco por não ter sido ouvido previamente e afirmou que a Polícia Militar considerou viável a realização da partida no Estádio Nilton Santos.

A disputa se intensificou ao longo da semana. Depois de ter o pedido negado inicialmente, o Vasco recorreu à Justiça. O Ministério Público do Rio de Janeiro também recomendou que Flamengo e Fluminense liberassem o estádio, defendendo critérios transparentes para sua utilização. Na sexta-feira (9), o desembargador Marco Antônio Ibrahim concedeu a liminar favorável ao Cruz-Maltino, considerando, entre outros pontos, as manifestações da Polícia Militar e do Ministério Público. Com a autorização, o clube avançou na venda de ingressos, que chegou a cerca de 45 mil entradas antes da nova decisão.

O Vasco defende o direito de mandar a partida no Maracanã e busca reverter a suspensão na Justiça. Já o consórcio sustenta que a liberação precisa considerar as condições técnicas, operacionais e de segurança. Com a nova decisão, o estádio deixou de estar garantido para o confronto. O Nilton Santos, estádio do Botafogo, aparece como alternativa, mas o local definitivo ainda não foi confirmado.

Vasco e Boca Juniors se enfrentam na próxima terça-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida de volta está marcada para 20 de outubro, no mesmo horário, mas ainda não tem estádio confirmado após a suspensão da liminar que autorizava a realização do confronto no Maracanã.