O caso Julián Álvarez não foi encerrado dentro do Atlético de Madrid apesar do fim da janela de transferências; na verdade, migrou para os bastidores mais obscuros e influentes: o mercado dos agentes de jogadores. E, segundo o que publicou o jornal espanhol "As", o atacante argentino tornou-se um jogador livre no que diz respeito à gestão da sua carreira, depois de começar a pensar em se separar do seu agente Fernando Hidalgo, que cuidou dos seus negócios por quase uma década inteira.

E, desde o fechamento da janela de transferências, o círculo próximo de Álvarez se movimentou para buscar a agência que assumirá o seu futuro, enquanto o seu pai, Gustavo Álvarez, assumiu um papel central na escolha do seu novo representante. O "As" aponta que uma agência argentina ligada ao ex-craque Javier Pastore lidera atualmente a corrida, depois de as negociações terem chegado a estágios avançados, à espera da assinatura definitiva.

O Atlético de Madrid viveu um verão conturbado por causa do futuro de Álvarez, depois de o jogador ter entrado em um amplo círculo de polêmica associado a ofertas e desejos conflitantes, e a história terminou com a sua permanência no elenco da equipe, apesar de o seu nome ter sido ligado anteriormente ao Barcelona.

No clube, havia a convicção de que o próprio jogador não era o responsável pela crise. Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do Atlético, disse no fim de agosto que Álvarez foi alvo de tentativas de manipulação, afirmando que o conhece há anos e o valoriza tanto no plano pessoal quanto no profissional.

A saída de Hidalgo da gestão dos negócios de Álvarez, ou o rearranjo do seu papel dentro da estrutura do jogador, pode constituir um passo que ajude a acalmar a relação entre o jogador e o Atlético de Madrid, especialmente após um verão que registrou muita tensão.

Álvarez tem contrato com o clube até 2030, mas, ao mesmo tempo, é cobrado a recuperar a confiança da torcida do Atlético após um início de temporada que não foi ideal, além de recuperar o seu nível dentro de campo, sendo Cristian Romero um dos seus mais próximos.

No momento, Julián Álvarez prefere se afastar do alvoroço e se concentrar com a seleção da Argentina, que se prepara para enfrentar o Benin em uma partida que carrega um caráter especial, por estar associada à esperada despedida de Lionel Messi, uma das suas maiores fontes de inspiração.

Espera-se que Álvarez volte a Madri no fim de semana, e então se verá diante de uma decisão cujos passos já começou a dar nos bastidores: definir o agente que assumirá a gestão da próxima etapa da sua carreira.



