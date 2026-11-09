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Após o gesto polêmico de comemoração de Felix Nmecha, a Federação Alemã de Futebol (DFB) também quer conversar com o jogador do BVB.

No podcast Kerners 11, o diretor esportivo Rudi Völler revelou que a entidade tomou conhecimento das críticas públicas ao meio-campista do Dortmund e, por isso, planeja se reunir com ele em breve para esclarecer mal-entendidos.

"É claro que existe liberdade de religião e de crença (...). É claro que vamos conversar com ele sobre isso, porque agora se tornou um assunto público. Primeiro, é preciso entender exatamente a questão. Isso é importante", disse o dirigente de 66 anos. Ao mesmo tempo, afirmou que não se deve "dar importância excessiva" ao tema. "Certamente vamos conversar com ele."

Segundo o Bild, o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, conversará com Nmecha "em breve".

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Depois de marcar duas vezes no sábado, na vitória do BVB por 2 a 1 sobre o SV Elversberg, Nmecha voltou a chamar a atenção com um gesto de comemoração em apoio à campanha "The King's Return", que faz parte da rede "Ballers in God". Na comemoração, ele simulou tirar uma coroa da cabeça e, ajoelhado, colocá-la à sua frente no gramado.

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A rede evangélica "Ballers in God" é acusada de defender posições cristãs conservadoras e, entre outras coisas, de tratar a homossexualidade como pecado e o aborto como "plano de Satanás". Nmecha já havia feito o gesto de comemoração outras vezes, inclusive na estreia da seleção alemã na Copa do Mundo contra Curaçao.

Como os torcedores do BVB reagiram à comemoração de Felix Nmecha?

Após o jogo em Elversberg, o departamento de torcedores e apoiadores do BVB voltou a criticar o apoio de Nmecha à rede e pediu um "distanciamento claro de ideologias e redes cujas declarações e atividades documentadas, em nossa opinião, são incompatíveis com os valores de um Borussia Dortmund aberto ao mundo e diverso".

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O BVB defendeu seu jogador em uma primeira manifestação. O clube afirmou, em resposta a uma consulta da SID, que o atleta sempre se comporta de maneira respeitosa. Ainda assim, a diretoria executiva conversará com Nmecha.

Völler também manifestou apoio a Nmecha. Segundo ele, só pode dizer "coisas positivas" sobre o jogador de 26 anos. "Ele foi excepcional na Copa do Mundo. Não apenas como jogador de futebol, mas também pela maneira como se comportou entre os jogos. É muito querido e uma pessoa correta." Ainda assim, o diretor esportivo da DFB afirmou entender "a discussão e que nem todos gostem disso".

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Dentro de campo, Nmecha tem enorme importância para o BVB. Ele também vinha sendo titular no meio-campo da seleção alemã. Por isso, o técnico Jürgen Klopp o convocou para os jogos contra Sérvia e Holanda.