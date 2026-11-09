Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Após o gesto de comemoração controverso de Felix Nmecha, a Federação Alemã de Futebol (DFB) também quer conversar com o jogador do Borussia Dortmund.

No podcast Kerners 11, o diretor esportivo Rudi Völler revelou que a entidade percebeu as críticas públicas ao meio-campista do Dortmund e, por isso, planeja se reunir com ele em breve para esclarecer mal-entendidos.

"É claro que existe liberdade de religião e de crença (...). É claro que vamos conversar com ele sobre isso, porque agora se tornou um assunto público. Primeiro, é preciso entender exatamente a questão, isso é importante", disse o dirigente de 66 anos. Ao mesmo tempo, porém, não se deve "dar importância excessiva ao assunto. Certamente vamos conversar com ele".

Depois de marcar duas vezes no sábado, na vitória do BVB por 2 a 1 sobre o SV Elversberg, Nmecha voltou a chamar atenção com um gesto de comemoração em apoio à campanha "The King's Return", ligada à rede "Ballers in God". Ele simulou tirar uma coroa da cabeça e, ajoelhado, colocá-la no gramado à sua frente.

Publicidade Publicidade

A rede evangélica "Ballers in God" é acusada de defender posições cristãs conservadoras e, entre outras coisas, de condenar a homossexualidade como pecado e o aborto como "plano de Satanás". Nmecha já havia feito o gesto de comemoração outras vezes, inclusive na estreia da seleção alemã na Copa do Mundo contra Curaçao.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Como os torcedores do BVB reagiram à comemoração de Felix Nmecha?

Após o jogo em Elversberg, o departamento de torcedores e apoio do BVB voltou a criticar o apoio de Nmecha à rede e pediu um "distanciamento claro de ideologias e redes cujas declarações e atividades documentadas são, em nossa opinião, incompatíveis com os valores de um Borussia Dortmund aberto ao mundo e plural".

Em sua primeira manifestação, o BVB defendeu o jogador. O clube informou, em resposta a uma consulta da SID, que o atleta sempre se comporta de maneira respeitosa. Ainda assim, a diretoria conversará com Nmecha.

Publicidade

Völler também manifestou apoio a Nmecha nesse aspecto. Ele afirmou que, pessoalmente, só poderia dizer "coisas positivas" sobre o jogador de 26 anos. "Ele foi excepcional na Copa do Mundo. Não apenas como jogador de futebol, mas também pela forma como se comportou entre os jogos. É muito querido e íntegro." Ainda assim, o diretor esportivo da DFB disse entender a "discussão sobre o fato de que isso não agrada a todos".

Dentro de campo, Nmecha tem enorme importância para o BVB. Ele também vinha sendo titular no meio-campo da seleção alemã. Por isso, o técnico Jürgen Klopp o convocou para os jogos contra Sérvia e Holanda.