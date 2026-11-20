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O mercado de zagueiros segue no radar do Barcelona, enquanto a diretoria esportiva do clube catalão continua trabalhando no planejamento do elenco.

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O jornal Sport, citando a ESPN, informou que o Barcelona incluiu o nome de Holmes Junior, zagueiro do Girona, em sua lista de interesses.

O Barcelona acompanha a evolução de Holmes Junior, que também despertou o interesse de vários clubes da Premier League.

As movimentações acontecem em um momento em que a possibilidade de reforçar o miolo de zaga voltou à pauta nos bastidores do clube catalão no Spotify Camp Nou.

O diretor esportivo do Barça, Deco, tratou justamente desse assunto há poucos dias, durante participação no programa Tot Costa, da Catalunya Ràdio, em entrevista na qual abordou o planejamento esportivo e as necessidades da equipe.

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Deco não descartou recorrer à janela de transferências de inverno para contratar um zagueiro, mas deixou claro que qualquer decisão dependerá de uma avaliação conjunta com Hansi Flick.

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"Tudo pode ser colocado na mesa", disse Deco, que também apontou que o acúmulo de lesões no setor defensivo complicou os planos iniciais da equipe.

"Se quisermos nos movimentar em janeiro, precisamos saber muito bem o que estamos procurando", acrescentou o dirigente português.

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Nesse cenário, o nome de Holmes Junior aparece entre as opções avaliadas. O jovem zagueiro do Girona, de 17 anos, é um dos jogadores que o Barcelona mantém sob observação.

Segundo a ESPN, o clube catalão valoriza Holmes Junior especialmente por ser um zagueiro canhoto, característica cada vez mais valorizada no mercado de transferências, além de sua capacidade de atuar também como meio-campista.

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Holmes Junior se destaca pela capacidade de iniciar a construção das jogadas a partir da defesa, além de ter potencial para atuar em diferentes posições.

Na verdade, a evolução de Holmes Junior não passou despercebida de forma alguma, já que vários clubes da Premier League acompanham seus passos, além do interesse do Barcelona.

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Holmes Junior tem uma trajetória de formação que inclui passagem pelas categorias de base do Real Madrid, antes de se juntar à academia do Girona no verão de 2025.

Desde então, seu nível evoluiu de forma notável, a ponto de entrar nos planos do time principal. Na atual temporada, ele disputou 890 minutos em 10 partidas, somando suas participações na Copa do Rei e na Segunda Divisão espanhola.

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De todo modo, o nome de Holmes Junior se junta à lista de jovens talentos monitorados pelo Barcelona com vistas ao futuro.