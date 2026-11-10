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Após os temores do Barcelona: mensagem indireta de Ancelotti a Flick

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O Brasil se prepara para Japão e Singapura

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O Barcelona recebeu um sinal positivo vindo da concentração da seleção brasileira, depois que Carlo Ancelotti decidiu lidar com cautela com a condição física de Raphinha, em meio à crescente preocupação dentro do clube catalão com o risco de o seu atacante sofrer um desgaste, resultado da sobrecarga de jogos e das viagens internacionais.

De acordo com o que informou o jornal catalão "Sport", citando o site brasileiro "Globo Esporte", Raphinha não participou do primeiro treino da seleção brasileira, nesta terça-feira, em Singapura, depois de se juntar à concentração no mesmo dia, limitando-se a realizar exercícios na academia, sem ir a campo com seus companheiros.

Essa decisão faz parte de um plano preventivo elaborado pela comissão técnica do Brasil, com o objetivo de controlar as cargas físicas dos jogadores e evitar que sofram problemas de saúde. E a medida não se limitou ao astro do Barcelona, já que incluiu também Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Vanderson, que receberam descanso da participação na primeira sessão de treinamento.

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Preocupações de Flick encontram eco na concentração do Brasil

A condição física de Raphinha tem importância especial dentro do Barcelona, depois de ele ter se tornado uma das peças fundamentais no sistema do técnico alemão Hansi Flick, que já havia manifestado sua preocupação com a quantidade de viagens internacionais e o acúmulo de esforço físico sobre seus jogadores.

As preocupações de Flick aumentaram após os problemas musculares que o astro brasileiro teve durante a última data Fifa, o que levou o treinador alemão a pedir uma melhor gestão dos seus minutos em campo, para evitar a repetição do cenário.

Flick já havia revelado anteriormente que discutiu o assunto com Deco, o diretor esportivo do Barcelona, afirmando: "Conversei com Deco, e ficaria feliz se conseguíssemos reduzir o número de minutos da sua participação".

A seleção brasileira se prepara para disputar dois amistosos contra o Japão e Singapura, em meio a uma intenção de recuperar gradualmente a prontidão física de todos os jogadores da seleção.

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