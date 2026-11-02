Os dirigentes do Bayern de Munique, liderados pelo diretor executivo de assuntos esportivos, Max Eberl, enfrentam uma decisão importante durante a janela de transferências de inverno, após as lesões que atingiram o clube bávaro.

O jornal Bild noticiou que o Bayern de Munique perde os serviços do quarteto Ismail Jakobs, Serge Gnabry, Luis Díaz e Jamal Musiala, por lesão.

Jakobs sofreu uma ruptura dos ligamentos do tornozelo direito e ficará afastado por no mínimo 3 meses, enquanto Gnabry ficará de fora por um período que pode chegar a 6 semanas, devido a uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda.

Luis Díaz sofre de uma ruptura muscular na coxa esquerda, já Musiala ficará afastado após sofrer a ruptura de uma das fibras musculares da coxa direita.

Próximas partidas ATM Liga dos Campeões 15:00 FCB

Além disso, pairam dúvidas sobre a participação do astro Michael Olise, por conta de problemas no joelho direito.

Com isso, o número de opções disponíveis no setor ofensivo do Bayern tornou-se extremamente limitado, de uma forma que o time não via há muito tempo.

Apesar disso, a orientação dentro do Bayern de Munique é clara: não se movimentar na próxima janela de inverno.

O presidente do conselho de administração, Jan-Christian Dreesen, respondeu, na noite de sábado, a uma pergunta sobre a possibilidade de contratar novos jogadores durante o inverno, dizendo: "Não acredito nisso".

Eberl acrescentou, após o confronto com o Dortmund: "Ainda não sabemos o que os exames vão revelar. Luis Díaz vai voltar, e Jamal também vai voltar. Não é como se 5 jogadores fossem ficar afastados por meio ano".

O que Eberl quer dizer é que os dirigentes do Bayern esperam internamente que todos os jogadores ofensivos lesionados, com exceção de Jakobs, retornem prontos para o início das competições após as férias de inverno, no confronto contra o Borussia Mönchengladbach marcado para entre os dias 8 e 10 de janeiro.

Por esse motivo, os dirigentes do clube não veem, no momento, necessidade urgente de gastar dinheiro durante a janela de transferências de inverno, sobretudo porque o mercado de transferências em janeiro costuma ser difícil.

Além disso, o Bayern de Munique planeja, segundo informações do jornal Bild, contratar pelo menos um jogador ofensivo por uma quantia elevada durante o verão de 2027.