O goleiro do Bayern de Munique sofreu uma ruptura parcial no tendão do pé direito durante a partida de sua equipe contra o Mainz, pelo Campeonato Alemão, logo após seu retorno da lesão.
Neuer não conseguiu completar o primeiro tempo e Jonas Urbig precisou entrar em seu lugar. Em seguida, confirmou-se o desfalque do goleiro das competições por aproximadamente dois meses.
Sua condição física gerou preocupação, a ponto de a imprensa alemã levantar a possibilidade de uma aposentadoria precoce, poucos meses antes do fim de seu contrato (junho de 2027).
Mas, de acordo com a rede "Sky Sport", é improvável que Neuer opte por essa alternativa.
A rede afirmou que o goleiro do Bayern de Munique pretende concluir a temporada e sua carreira futebolística conforme estava planejado.
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Ainda assim, seu clube já começou a procurar um goleiro titular (ou reserva, de acordo com a ordem desejada) e colocou na mira Oliver Baumann, Bernd Leno e Loris Karius, além de outros candidatos.
Neuer confirma determinação em superar o momento difícil
Manuel Neuer, goleiro e capitão do Bayern de Munique, enviou uma mensagem motivadora à torcida de sua equipe após a lesão sofrida durante o confronto com o Mainz, reafirmando sua determinação em superar o momento difícil e voltar novamente, sem abordar seu futuro nem as especulações relacionadas à sua aposentadoria do futebol ao fim da atual temporada.
Após a lesão, Neuer fez questão de enviar uma mensagem motivadora por meio de sua conta pessoal no "Instagram", na qual disse: "A lesão nunca chega em um momento oportuno, mas faz parte do jogo. Já passei por essa situação antes e vou superá-la desta vez também. De agora em diante, meu foco estará totalmente voltado para a recuperação. E até lá, vou apoiar meus companheiros dentro de campo com tudo o que tenho. Valorizo de verdade todas as suas palavras de incentivo".
Neuer havia entrado para a história durante o confronto com o Mainz, ao se tornar o jogador mais velho a disputar uma partida pelo Campeonato Alemão com a camisa do Bayern de Munique, com 40 anos e 225 dias.
O veterano goleiro alemão faz história
Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, escreveu um novo capítulo em sua trajetória europeia ao alcançar uma marca durante o confronto com o Atlético de Madrid, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Ao participar do time titular, Neuer chegou à sua 164ª partida na história da Liga dos Campeões da Europa, assumindo a liderança isolada da lista de jogadores alemães com mais participações no torneio, superando seu ex-companheiro Thomas Müller, cujo saldo parou em 163 partidas.
E o feito do goleiro do Bayern não parou na quebra do recorde alemão, pois ele subiu para o terceiro lugar na lista de jogadores com mais participações na história da competição, superando Lionel Messi e Thomas Müller, que possuem 163 partidas cada um.
Neuer passou a ser o terceiro jogador com mais presenças na história da Liga dos Campeões da Europa, atrás do português Cristiano Ronaldo, dono do recorde com 183 partidas, e do espanhol Iker Casillas, que ocupa a segunda posição com 177 partidas.