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Um relatório da imprensa revelou, nesta quarta-feira, a verdade sobre uma possível decisão do veterano goleiro alemão Manuel Neuer de se aposentar precocemente após sua última lesão.

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O goleiro do Bayern de Munique sofreu uma ruptura parcial no tendão do pé direito durante a partida de sua equipe contra o Mainz, pelo Campeonato Alemão, logo após seu retorno da lesão.

Neuer não conseguiu completar o primeiro tempo e Jonas Urbig precisou entrar em seu lugar. Em seguida, confirmou-se o desfalque do goleiro das competições por aproximadamente dois meses.

Sua condição física gerou preocupação, a ponto de a imprensa alemã levantar a possibilidade de uma aposentadoria precoce, poucos meses antes do fim de seu contrato (junho de 2027).

Mas, de acordo com a rede "Sky Sport", é improvável que Neuer opte por essa alternativa.

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A rede afirmou que o goleiro do Bayern de Munique pretende concluir a temporada e sua carreira futebolística conforme estava planejado.

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Ainda assim, seu clube já começou a procurar um goleiro titular (ou reserva, de acordo com a ordem desejada) e colocou na mira Oliver Baumann, Bernd Leno e Loris Karius, além de outros candidatos.

Neuer confirma determinação em superar o momento difícil

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Manuel Neuer, goleiro e capitão do Bayern de Munique, enviou uma mensagem motivadora à torcida de sua equipe após a lesão sofrida durante o confronto com o Mainz, reafirmando sua determinação em superar o momento difícil e voltar novamente, sem abordar seu futuro nem as especulações relacionadas à sua aposentadoria do futebol ao fim da atual temporada.

Após a lesão, Neuer fez questão de enviar uma mensagem motivadora por meio de sua conta pessoal no "Instagram", na qual disse: "A lesão nunca chega em um momento oportuno, mas faz parte do jogo. Já passei por essa situação antes e vou superá-la desta vez também. De agora em diante, meu foco estará totalmente voltado para a recuperação. E até lá, vou apoiar meus companheiros dentro de campo com tudo o que tenho. Valorizo de verdade todas as suas palavras de incentivo".

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Neuer havia entrado para a história durante o confronto com o Mainz, ao se tornar o jogador mais velho a disputar uma partida pelo Campeonato Alemão com a camisa do Bayern de Munique, com 40 anos e 225 dias.

O veterano goleiro alemão faz história

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Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, escreveu um novo capítulo em sua trajetória europeia ao alcançar uma marca durante o confronto com o Atlético de Madrid, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Ao participar do time titular, Neuer chegou à sua 164ª partida na história da Liga dos Campeões da Europa, assumindo a liderança isolada da lista de jogadores alemães com mais participações no torneio, superando seu ex-companheiro Thomas Müller, cujo saldo parou em 163 partidas.

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E o feito do goleiro do Bayern não parou na quebra do recorde alemão, pois ele subiu para o terceiro lugar na lista de jogadores com mais participações na história da competição, superando Lionel Messi e Thomas Müller, que possuem 163 partidas cada um.

Neuer passou a ser o terceiro jogador com mais presenças na história da Liga dos Campeões da Europa, atrás do português Cristiano Ronaldo, dono do recorde com 183 partidas, e do espanhol Iker Casillas, que ocupa a segunda posição com 177 partidas.