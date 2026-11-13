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O trabalho do italiano Roberto Mancini, ex-treinador da seleção da Arábia Saudita, começa a dar frutos nas fileiras da seleção saudita, cerca de dois anos após sua saída do comando.

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A seleção saudita enfrentou a sul-coreana, nesta sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha, em sua primeira partida amistosa durante o atual período da data Fifa, como preparação para os próximos compromissos.

Marwan Al-Sahafi, ponta do Al-Ittihad, abriu o placar para a seleção saudita no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo.

Al-Sahafi marcou o gol de maneira bonita, ao receber um passe em profundidade preciso de Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, antes de driblar o goleiro da Coreia do Sul e colocar a bola dentro das redes vazias.

O gol foi o primeiro que Marwan Al-Sahafi marcou em sua trajetória internacional com a seleção saudita, apesar de estar disputando sua 17ª partida com a equipe.

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Al-Sahafi juntou-se à seleção saudita pela primeira vez em junho de 2024, sob o comando do técnico italiano Roberto Mancini, quando tinha apenas 20 anos, sendo um dos jovens em forte ascensão no Al-Ittihad.

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Mancini deu a oportunidade ao ponta saudita de participar durante a vitória por 3 a 0 sobre o Paquistão, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, para depois iniciar uma passagem profissional no Beerschot, da Bélgica, por empréstimo, antes de retornar à Arábia Saudita durante a última janela de transferências de verão.

Marwan Al-Sahafi atua principalmente na posição de ponta-direita, além de ter a capacidade de jogar pelo lado esquerdo, que foi o setor pelo qual arrancou antes de marcar seu gol contra a Coreia do Sul.

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Vale lembrar que esta partida foi a de número 19 entre as seleções saudita e sul-coreana nos âmbitos amistoso e oficial, desde o primeiro confronto entre elas, em 1980.

Durante os 18 jogos anteriores, a seleção saudita conquistou 5 vitórias, contra 6 partidas vencidas pela seleção coreana, enquanto o empate predominou em outros 7 jogos.

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No entanto, a última vitória saudita veio há 21 anos, mais precisamente em 2005, quando venceu a seleção sul-coreana na ida e na volta pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

Desde então, as duas seleções disputaram 6 partidas, nas quais a Arábia Saudita não conseguiu vencer nenhuma, enquanto a seleção coreana venceu dois jogos e 4 partidas terminaram empatadas.

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No âmbito amistoso, as duas seleções disputam seu sétimo confronto, já que essa série começou em 1980, com vantagem para a seleção coreana em duas ocasiões, contra uma única vitória saudita, enquanto 3 partidas terminaram empatadas.

A vitória mais marcante da seleção saudita sobre a coreana foi na semifinal da Copa da Ásia de 2000, quando Talal Al-Meshal marcou os dois gols da vitória por 2 a 1.

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Já a última partida foi nas oitavas de final da Copa da Ásia de 2023, quando terminou no tempo regulamentar com empate por 1 a 1, antes de a seleção coreana conseguir avançar às quartas de final nos pênaltis.

Vale lembrar que a seleção saudita disputará uma nova partida amistosa em seu atual período de treinamentos na capital catari, Doha, após a Coreia do Sul, quando enfrentará a seleção do Uzbequistão na próxima terça-feira.