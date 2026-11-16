Após derrotar a Espanha, Kane avisa: vamos conquistar a Euro e a Copa do Mundo

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Harry Kane, capitão da seleção inglesa, afirmou que ver os jogadores da Espanha exibirem a taça da Copa do Mundo diante de sua torcida no estádio Metropolitano deu aos Três Leões uma motivação extra para aprontar uma grande surpresa na vitória por 3 a 2 sobre os campeões mundiais.

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A seleção inglesa tinha algo a provar. Depois de terminar a Copa do Mundo do meio do ano em terceiro lugar, a equipe foi derrotada pela Espanha por 3 a 2 em Wembley, em setembro. Desta vez, porém, conseguiu resistir, apesar da expulsão de Elliot Anderson no segundo tempo, e encerrou a invencibilidade espanhola de 43 jogos.

Antes do início da partida, Unai Simón, capitão interino da Espanha, ergueu a taça da Copa do Mundo diante da torcida em Madri, cena que, segundo Kane, deu aos jogadores ingleses uma motivação extra para impor seu domínio no jogo.

Após a partida, Kane declarou, em entrevista repercutida pela Sky Sports: "O que vimos (a comemoração da Espanha) nos deixou com ainda mais fome de vitórias. Isso nos deu a motivação para dizer: certo, já se passaram quatro meses, mas somos a equipe que vai seguir em frente para ser a próxima campeã da Europa e do mundo".

Ele acrescentou: "Ainda temos que provar isso, claro, ainda há um longo caminho pela frente. Mas noites como esta só ajudam a reforçar a nossa confiança na capacidade do time".

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E continuou: "Esta vitória mostra o que fazemos. Falar das nossas ambições é uma coisa, mas quando mostramos isso diante do melhor time do mundo, é uma verdadeira recompensa".

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O atacante prosseguiu: "Não somos uma equipe que quer recuar. Queremos continuar avançando e mostrar que tipo de equipe somos quando estamos no nosso melhor nível, jogando em ritmo intenso, com pressão alta, recuperando a bola, atacando as costas da defesa adversária e saindo em contra-ataques".

Sobre o jogo, ele disse: "Foi difícil nos parar nos primeiros 60 minutos. Depois, nos últimos 30 minutos, você precisa contar com a experiência adquirida no Estádio Azteca (contra o México, na Copa do Mundo) e em jogos como este".

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Kane seguiu: "Eu estava conversando com Declan Rice ali e disse a ele que já passamos por situações mais difíceis do que essa, e foi isso que provamos".

E completou: "Não houve chances tão claras. James Trafford fez algumas defesas ótimas, principalmente a defesa dupla nos minutos finais, mas quando você consegue manter a vantagem contra a Espanha fora de casa, jogando com dez, isso mostra a força mental da equipe".

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A Inglaterra conquistou uma de suas vitórias mais marcantes dos últimos anos ao derrotar a anfitriã Espanha por 3 a 2, na noite de ontem, domingo, 15 de novembro de 2026, no estádio Metropolitano, em Madri, pela última rodada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.



Em campo, a seleção do técnico Thomas Tuchel fez uma grande apresentação e conseguiu impor seu estilo aos donos da casa. Kane abriu o placar de pênalti aos 45 minutos, chegando a 93 gols pela seleção, e Ezri Konsa ampliou aos 53, antes de Ben White marcar o terceiro apenas quatro minutos depois.

Mas o jogo mudou de forma dramática aos 63 minutos, quando Elliot Anderson foi expulso após derrubar Lamine Yamal. A Espanha ganhou um pênalti, e Mikel Oyarzabal converteu para diminuir. Dez minutos depois, Nico Williams marcou o segundo, incendiando os minutos finais sob pressão espanhola constante.

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A Inglaterra precisou de uma grande resistência defensiva e do brilho do goleiro James Trafford, que defendeu várias finalizações perigosas, com destaque para uma impressionante defesa dupla nos instantes finais, garantindo a vitória por 3 a 2.