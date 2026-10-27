Após conquistar a Bola de Ouro, Harry Kane: obrigado, José Mourinho

Harry Kane, astro do Bayern de Munique, fez questão de dirigir uma mensagem especial de agradecimento ao seu ex-treinador José Mourinho, atual técnico do Real Madrid, durante seu discurso após ser coroado com o prêmio Bola de Ouro de 2026, em reconhecimento ao papel que o treinador português desempenhou em sua carreira futebolística.

Kane relembrou os nomes dos treinadores que contribuíram para seu desenvolvimento ao longo das diferentes fases de sua carreira, durante o discurso que proferiu no London Palladium, depois de se tornar o primeiro jogador inglês a vencer o prêmio desde Michael Owen, em 2001.

O capitão da seleção da Inglaterra disse: "Quero agradecer a alguns dos treinadores que me ajudaram ao longo da minha trajetória e, se esqueci de alguém, peço imensas desculpas".

A lista incluiu vários nomes de destaque que treinaram Kane, entre eles Harry Redknapp, Mauricio Pochettino e Antonio Conte, além de José Mourinho, que comandou o atacante inglês durante sua passagem pelo Tottenham Hotspur.

Kane acrescentou: "Cada um de vocês desempenhou um papel importante no meu desenvolvimento, em diferentes etapas da minha vida, e, se não fosse por cada um de vocês, eu não estaria aqui hoje".

E prosseguiu: "Aprendi muito e, quando você se cerca das melhores pessoas e dos melhores treinadores, isso faz de você uma pessoa e um jogador melhor. Muito obrigado a todos".

O atacante inglês já havia falado sobre sua boa relação com o treinador português durante a experiência de ambos no Tottenham, destacando que fez algumas de suas melhores partidas sob o comando dele.

Mourinho havia comandado Kane no Tottenham entre 2019 e 2021, período que marcou o brilho do atacante inglês, que aliava os gols à criação de jogadas, antes de dar continuidade à sua trajetória profissional no Bayern de Munique.

A fala de Kane não se limitou a seus treinadores, já que ele ressaltou que sua conquista da Bola de Ouro representa o fruto de uma longa jornada que não foi isenta de dificuldades, afirmando que o sucesso não veio com facilidade e que ele precisou superar muitos obstáculos antes de chegar ao topo.

Ele disse ao encerrar seu discurso: "Minha jornada não foi fácil nem linear, eu não era aquela criança que chegou direto ao topo, tive que viver momentos difíceis e passei por muitas experiências e transferências por empréstimo, precisei lutar para chegar ao melhor nível que apresento agora, e espero que minha jornada também dê um pouco de inspiração aos outros".







