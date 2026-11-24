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O Bayern de Munique sofreu um duro golpe em um momento extremamente delicado, depois da confirmação de que o astro inglês Harry Kane ficará fora por vários meses devido a uma grave lesão no tornozelo. Com isso, os planos do clube bávaro mudaram rapidamente: em vez de manter a estabilidade no ataque, o foco passou a ser a busca por um substituto capaz de preencher o vazio deixado por um dos principais nomes do elenco.

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Com a proximidade da janela de transferências de inverno, a diretoria do Bayern começou a se movimentar cedo para mapear as opções disponíveis no mercado de atacantes. Segundo revelou o site “Foot Mercato”, a lista reduzida tem sete nomes, entre jovens talentos e jogadores experientes, incluindo dois atletas que atuam no Campeonato Francês.

A crise começou no duelo entre Bayern de Munique e Colônia, pela Bundesliga, que terminou empatado por 1 a 1. Harry Kane sofreu uma forte pancada no tornozelo esquerdo após se chocar com Joel Schmied e precisou deixar o campo aos 20 minutos, deixando preocupada a comissão técnica comandada por Vincent Kompany.

Os primeiros sinais não foram animadores. Os exames médicos confirmaram a gravidade da lesão: o atacante inglês sofreu uma ruptura do ligamento tibiofibular do tornozelo esquerdo, o que o obrigará a ficar afastado dos gramados por vários meses.

O Bayern de Munique detalhou a lesão em comunicado oficial: “Harry Kane sofreu uma ruptura do ligamento tibiofibular no tornozelo esquerdo durante a partida do Bayern de Munique contra o Colônia, pela Bundesliga. O exame realizado pelo departamento médico do clube identificou a lesão e, por isso, o jogador de 33 anos ficará fora dos gramados por vários meses”.

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A ausência de Kane é um duro golpe nas ambições do time bávaro, sobretudo porque Kompany perderá seu centroavante titular em uma fase decisiva da temporada, com a disputa pelos títulos nacionais em andamento e a busca pelos objetivos do clube nas competições europeias.

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7 nomes para suprir a ausência do astro inglês

De acordo com o site “Foot Mercato”, a diretoria do Bayern de Munique começou a estudar uma série de opções para o ataque, de olho em uma possível movimentação em janeiro. Quem lidera a lista é Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge, da Bélgica, considerado um dos jovens talentos mais cobiçados da Europa.

Tresoldi tem 22 anos e defende a Alemanha nas categorias de base, o que o torna uma opção atraente para o clube bávaro. No entanto, a negociação não será fácil, já que outros clubes estão interessados em seu futebol, com o Milan à frente, além do desejo da Itália de atraí-lo.

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As informações indicam que o Club Brugge estipulou 60 milhões de euros para liberar seu atacante, valor que pode ser um obstáculo para que o negócio seja fechado no mercado de inverno.

A lista também inclui Ricardo Pepi, atacante do PSV, da Holanda, e ex-jogador do Augsburg, além de Igor Thiago, centroavante do Brentford, da Inglaterra, em meio à busca do Bayern por opções capazes de dar ao ataque o reforço necessário.

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Entre os nomes monitorados está Younes Ebnoutalib, atacante do Eintracht Frankfurt, de 23 anos, que vem se destacando na temporada atual, com 8 gols em 12 partidas.

Segundo o jornal “Bild”, o jogador é admirado por Jürgen Klopp, e dentro do clube há quem o compare a uma versão jovem do atacante polonês Robert Lewandowski, em referência ao potencial que ele tem.

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Paris Brunner, atacante do Monaco e ex-jogador do Borussia Dortmund, também aparece entre os nomes cogitados e pode representar um investimento para o futuro, graças à pouca idade e ao potencial promissor.

No mesmo clube francês, o Bayern segue acompanhando a situação de Folarin Balogun. Já a “Sky Sport Alemanha” levantou o nome de Eric Maxim Choupo-Moting como uma possível opção de retorno ao time bávaro, sobretudo porque ele deve ficar livre no mercado nos próximos meses.

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Apesar da variedade de nomes, o Bayern de Munique ainda não tomou uma decisão final sobre suas movimentações no inverno. A lesão de Kane, porém, colocou a diretoria diante de um teste difícil: encontrar um atacante capaz de suprir a ausência de seu principal astro sem comprometer as ambições do time no restante da temporada.