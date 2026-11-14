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A saída de Frenkie de Jong entre os dois tempos do confronto entre a Holanda e a Grécia, apesar da vitória ampla por sete a zero na Liga das Nações da Europa, gerou certa preocupação na torcida do Barcelona.

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O técnico da seleção holandesa, Xavi Hernández, havia confirmado que De Jong sofria de um problema nas costas, mas o jogador holandês prestou esclarecimentos a respeito da decisão de substituí-lo, descartando qualquer motivo de preocupação. De Jong explicou que a comissão técnica não precisava arriscar sua permanência em campo, depois que a seleção holandesa definiu o primeiro tempo em vantagem por cinco a zero, especialmente porque ele havia retornado recentemente aos jogos após uma longa ausência por causa de uma lesão no joelho.

O jogador do Barcelona disse, em declarações publicadas pela emissora holandesa NOS: "O placar era de 5 a 0 no fim do primeiro tempo, e eu tinha acabado de voltar de uma lesão, então a decisão foi apropriada e não houve problema nisso".

E acrescentou, explicando os motivos pelos quais não quis correr riscos adicionais: "Acabei de voltar de uma lesão e ainda não recuperei muita prontidão para disputar jogos, especialmente com a quantidade de viagens e partidas internacionais, além do meu histórico com lesões; não havia nenhuma necessidade de arriscar".

Por outro lado, o jogador de 29 anos demonstrou satisfação com o desempenho coletivo da seleção de seu país, destacando que o bom posicionamento dentro de campo foi um dos principais motivos para a ampla superioridade sobre a Grécia, ao lado da eficiência ofensiva e do aproveitamento das chances que surgiram para os jogadores, principalmente marcar o primeiro gol cedo.

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De Jong disse, em sua avaliação da partida: "Acho que simplesmente conseguimos executar as coisas da maneira certa no que diz respeito ao nosso posicionamento dentro de campo, e é claro que também aproveitamos as chances que criamos, e marcamos o primeiro gol logo de cara, e isso sempre ajuda. As coisas correram bem do ponto de vista futebolístico, e o desempenho foi muito bonito".

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O meio-campista considerou que a vitória representa um passo positivo na trajetória da seleção holandesa, mas enfatizou a necessidade de construir sobre esse nível e continuar trabalhando, sem considerar uma única partida bem-sucedida como prova de ter alcançado o nível desejado, afirmando: "É um bom passo, e tudo pareceu excelente esta noite, e agora temos simplesmente que continuar avançando".

A identidade da Holanda

De Jong falou sobre a identidade da seleção holandesa e a forma como ela busca consolidá-la, explicando: "Nossa visão é clara: queremos atacar, construir o jogo de trás, pressionar forte em áreas avançadas do campo e impor nosso domínio nas partidas", em referência aos princípios que a equipe trabalha para desenvolver.

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O jogador do Barcelona encerrou sua fala ressaltando que o caminho ainda é longo e que uma grande vitória não basta para julgar o quanto a seleção evoluiu, especialmente porque o último teste de verdade para ele foi a Copa do Mundo, acrescentando: "Estamos agora em uma fase de melhora contínua, até chegarmos ao nível que nos permita, e esperamos que isso aconteça dentro de dois anos, brigar pelo título".