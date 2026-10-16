A comissão de recursos da Federação Internacional de Futebol (Fifa) notificou a Federação Espanhola de Futebol sobre a rejeição do recurso apresentado por ela a respeito dos acontecimentos registrados no amistoso entre as seleções da Espanha e do Egito, no dia 31 de março, na cidade de Barcelona.

Com essa decisão, foi mantida a punição imposta, que inclui uma multa de 20 mil dólares, além do fechamento de ao menos 15% da capacidade do estádio na primeira partida amistosa que a seleção principal masculina da Espanha disputar em casa, segundo o jornal espanhol "Marca".

Na partida, que terminou empatada sem gols, um grupo de torcedores da seleção espanhola entoou cantos antimuçulmanos, como "quem não pula é muçulmano", por volta dos dez minutos do primeiro tempo, antes de repeti-los no início do segundo tempo.

Durante todas as etapas do processo disciplinar, a Federação Espanhola manteve sua posição de que agiu de forma imediata, firme e eficaz desde o momento em que o episódio foi detectado: os mecanismos de monitoramento da entidade identificaram diretamente essas condutas, a equipe de arbitragem foi informada de imediato, ao mesmo tempo em que a segurança foi reforçada na área em questão, mensagens de advertência foram transmitidas pelo som interno e pelos telões do estádio, além da total cooperação com as autoridades competentes para identificar os responsáveis. Essas medidas levaram à interrupção da repetição dos cantos e, mais do que isso, receberam ampla rejeição e repúdio do público presente nas arquibancadas.

A Federação Espanhola chega à convicção de que a punição confirmada é marcada por grande severidade, especialmente considerando decisões e julgamentos anteriores proferidos pelos próprios órgãos da Fifa, já que não houve fechamento automático de arquibancadas em outros casos mais graves ou que envolviam antecedentes disciplinares. Diante disso, a Federação Espanhola anunciou que se prepara para apresentar um recurso oficial contra a decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte.