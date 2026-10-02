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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Após a crise de Cristiano Ronaldo, Vitinha sai com declaração surpreendente sobre Portugal

C. Ronaldo
Vitinha
G. Ramos
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Portugal x Noruega
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Noruega
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O trabalho de Jesus começa a dar frutos

A marca de Jorge Jesus começou a aparecer rapidamente na seleção portuguesa, depois que Vitinha, craque do Paris Saint-Germain, elogiou as mudanças promovidas pelo novo treinador, afirmando que o trabalho já começa a dar frutos dentro de campo.

Vitinha voltou ao time titular diante da Dinamarca para fazer uma de suas melhores partidas com a camisa de Portugal, após marcar seu primeiro gol internacional de cabeça, a partir de um cruzamento de Bruno Fernandes, durante o segundo tempo, em um jogo no qual exibiu uma precisão de passes de 90%.

Vitinha afirmou, em declarações ao canal "RTP" após a partida: "O trabalho do treinador começou a dar frutos, e isso é visível a olho nu. Acho que fui muito claro, e, felizmente, as coisas estão indo bem. É assim que queremos continuar".

E acrescentou, enviando uma mensagem à torcida portuguesa, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol "Marca": "Se o estádio do Dragão estiver completamente lotado, venceremos a Noruega por 4 a 0, e isso seria perfeito".

Sobre o clima dentro da seleção após a polêmica em torno de Cristiano Ronaldo, Vitinha explicou: "Tentamos nos concentrar na partida e conseguimos. Fizemos uma grande atuação, e parabenizo todo o time. A moral está muito alta, e quando ela está tão forte, a vitória fica mais próxima, mesmo que as coisas não corram tecnicamente da maneira desejada".



Por sua vez, Gonçalo Ramos seguiu confirmando sua capacidade de compensar a ausência de Ronaldo, depois de marcar um gol e dar uma assistência diante da Dinamarca, elevando seu saldo para 13 gols internacionais, com média de um gol a cada 94 minutos.

Ramos afirmou: "É sempre bom marcar, contribuir e dar assistências, mas o mais importante é vencer. Todos nós temos uma qualidade elevada, o treinador tem muitas opções, e estou feliz em consolidar meu lugar na equipe".

O atacante de Portugal elogiou o novo treinador, afirmando que os jogadores passaram a entender seus papéis de forma mais clara: "Jesus é um acréscimo valioso, e passamos a entender melhor o jogo. Sabemos a posição de cada jogador, defensiva e ofensivamente, e isso ficou evidente no jogo de hoje e nas últimas partidas".

E Ramos concluiu: "Estamos melhorando dia após dia, e esse é um processo contínuo. Gosto de jogar dessa maneira porque ela combina com meu estilo, além disso, recuperar a bola em zonas perigosas sempre nos aproxima de marcar e de criar oportunidades".

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