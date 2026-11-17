Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção saudita não conseguiu manter a sequência invicta sob o comando do técnico grego Georgios Donis e sofreu diante do Uzbequistão a terceira derrota com o treinador.

Publicidade

A seleção saudita perdeu para o Uzbequistão por 2 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, em seu segundo amistoso durante a atual Data Fifa.

Foi a primeira derrota da seleção saudita desde a goleada por 4 a 0 sofrida diante da Espanha, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Desde então, a seleção saudita disputou 7 partidas, uma delas no Mundial, 5 na "Khaleeji 27" e um amistoso, com 5 vitórias e dois empates, até perder para o Uzbequistão.

Esta foi a terceira derrota de Donis à frente da seleção saudita desde que assumiu o cargo de técnico, em abril passado. Antes, ele havia perdido para o Equador em um amistoso antes do Mundial de 2026.

Publicidade Publicidade

Com isso, a seleção saudita encerra sua preparação em Doha, capital do Catar, durante a atual Data Fifa. O duelo com o Uzbequistão foi o segundo da equipe, após a vitória por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul na última sexta-feira.

Tópicos relacionados

A escalação da Arábia Saudita contra o Uzbequistão

A seleção saudita começou a partida com 5 mudanças em relação ao jogo anterior, contra a Coreia do Sul. A principal delas foi a presença do jovem goleiro Hamed Al-Shanqiti no lugar de Mohammed Al-Owais, que foi afastado da lista pelo técnico grego Georgios Donis.

Publicidade

Hamed Al-Shanqiti não foi a única novidade em relação à equipe que venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 na última sexta-feira. Saud Abdulhamid atuou na lateral direita, no lugar de Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis também devolveu Musab Al-Juwayr ao time titular, depois de o jogador ter ficado fora da seleção saudita na Copa do Golfo Arábico, a "Khaleeji 27", e começado no banco no último jogo, contra a Coreia do Sul. Ele entrou no lugar de Mohammed Kanno.

Publicidade

O treinador grego fez ainda duas alterações no ataque: Ahmed Al-Ghamdi e Firas Al-Buraikan jogaram ao lado de Marwan Al-Sahafi, nos lugares de Mohammed Al-Qahtani e Abdullah Al-Hamdan.

A Arábia Saudita entrou em campo com a seguinte escalação:

Publicidade

Goleiro: Hamed Al-Shanqiti

Defesa: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al-Harbi

Publicidade

Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari e Musab Al-Juwayr

Ataque: Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan e Ahmed Al-Ghamdi

Publicidade

O que aconteceu no jogo entre Arábia Saudita e Uzbequistão?

Aos 19 minutos, Shirzad Isnov abriu o placar para o Uzbequistão, após uma falha fatal do goleiro saudita Hamed Youssef Al-Shanqiti.

Publicidade

O jovem goleiro tentou passar a bola para um companheiro, mas o passe chegou a Isnov, que ficou cara a cara com o gol e só teve o trabalho de mandar para as redes.

A falha deixou Al-Shanqiti em situação complicada, sobretudo por ter sido sua primeira partida internacional pela seleção saudita, depois das boas atuações na Roshn Saudi League pelo Al-Kholood.

Publicidade

A seleção saudita, porém, reagiu rapidamente. O atacante Firas Al-Buraikan empatou aos 23 minutos, ao desviar para as redes, com uma ótima cabeçada, um cruzamento de Ahmed Al-Ghamdi.

O gol confirmou o excelente momento de Al-Buraikan com a seleção saudita. Foi o quarto que ele marcou pela equipe nas duas últimas Datas Fifa.

Publicidade

O atacante do Al-Ahli foi o artilheiro da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico, a "Khaleeji 27", com 3 gols: um na final contra os Emirados Árabes Unidos, além de dois contra Omã na fase de grupos.

A alegria de Al-Buraikan e de seus companheiros, no entanto, durou pouco. O Uzbequistão marcou o segundo gol aos 35 minutos, novamente com Shirzad Isnov, que aproveitou uma bola caída dentro da área para mandar para as redes.

Publicidade

A seleção uzbeque quase ampliou aos 39 minutos, após uma falha fatal da defesa saudita, mas o árbitro anulou o gol por impedimento.

Donis começou o segundo tempo com 6 alterações: o goleiro Abdulquddus Atiah entrou no lugar de Hamed Al-Shanqiti, e os laterais Nawaf Boushal e Faris Abdi substituíram Saud Abdulhamid e Moteb Al-Harbi.

Publicidade

Além disso, Ali Lajami entrou na zaga no lugar de Abdulelah Al-Amri, Mukhtar Ali no meio-campo no lugar de Abdullah Al-Khaibari, e Abdullah Al-Hamdan no ataque, substituindo Firas Al-Buraikan.

Mas o segundo tempo começou da pior forma possível para a seleção saudita: o reserva Ali Lajami recebeu cartão vermelho direto aos 50 minutos, após uma entrada violenta em um jogador uzbeque no meio-campo.

Publicidade

Os jogadores da seleção saudita e o técnico Georgios Donis tentaram reverter a situação no restante da partida, mas a inferioridade numérica e a garra dos jogadores do Uzbequistão impediram o empate, e o jogo terminou com a derrota por 2 a 1.