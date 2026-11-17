Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção saudita não conseguiu manter a invencibilidade sob o comando do técnico grego Georgios Donis e sofreu a terceira derrota com ele, diante do Uzbequistão.

Publicidade

A seleção saudita perdeu para o Uzbequistão por 2 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, em seu segundo amistoso nesta Data Fifa.

Foi a primeira derrota da Arábia Saudita desde a goleada por 4 a 0 sofrida diante da Espanha, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Desde então, os sauditas disputaram 7 partidas: uma no Mundial, 5 na "Copa do Golfo 27" e um amistoso. Venceram 5 e empataram duas, antes de serem derrotados pelo Uzbequistão.

Esta foi a terceira derrota de Donis à frente da seleção saudita desde que assumiu o cargo de técnico, em abril passado. A anterior havia sido em um amistoso contra o Equador antes do Mundial de 2026.

Publicidade Publicidade

Com isso, a Arábia Saudita encerra a sua preparação em Doha, capital do Catar, nesta Data Fifa. O duelo com o Uzbequistão foi o segundo da equipe, depois da vitória por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul, na última sexta-feira.

Tópicos relacionados

A escalação da Arábia Saudita contra o Uzbequistão

A seleção saudita começou a partida com 5 mudanças em relação ao jogo anterior, contra a Coreia do Sul. O destaque foi a presença do jovem goleiro Hamed Al-Shanqiti no lugar de Mohammed Al-Owais, que foi deixado fora da lista pelo técnico grego Georgios Donis.

Publicidade

Hamed Al-Shanqiti não foi a única novidade em relação à equipe que venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, na última sexta-feira. Saud Abdulhamid atuou na lateral direita, no lugar de Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis também devolveu Musab Al-Juwayr ao time titular, no lugar de Mohammed Kanno. O jogador havia desfalcado a seleção saudita na Copa do Golfo, a "Copa do Golfo 27", e começou no banco na partida anterior, contra a Coreia do Sul.

Publicidade

O treinador grego ainda fez duas mudanças no ataque: Ahmed Al-Ghamdi e Firas Al-Buraikan jogaram ao lado de Marwan Al-Sahafi, nos lugares de Mohammed Al-Qahtani e Abdullah Al-Hamdan.

A Arábia Saudita foi escalada da seguinte forma:

Publicidade

Goleiro: Hamed Al-Shanqiti

Defesa: Saud Abdulhamid - Abdulelah Al-Amri - Hassan Tambakti - Moteb Al-Harbi

Publicidade

Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Musab Al-Juwayr

Ataque: Marwan Al-Sahafi - Firas Al-Buraikan - Ahmed Al-Ghamdi

Publicidade

O que aconteceu em Arábia Saudita x Uzbequistão?

Aos 19 minutos de jogo, Sherzod Isnov abriu o placar para o Uzbequistão, após uma falha grave do goleiro saudita Hamed Yousef Al-Shanqiti.

Publicidade

O jovem goleiro tentou passar a bola para um companheiro, mas o passe foi parar nos pés de Isnov, que ficou cara a cara com o gol e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O erro deixou Al-Shanqiti em situação complicada, sobretudo por se tratar de sua primeira partida internacional pela seleção saudita, depois das boas atuações na Roshn Saudi League pelo Al-Kholood.

Publicidade

A Arábia Saudita, porém, reagiu rapidamente: o atacante Firas Al-Buraikan empatou aos 23 minutos, ao desviar para as redes, com uma bela cabeçada, um cruzamento de Ahmed Al-Ghamdi.

O gol confirmou a ótima fase de Al-Buraikan com a seleção saudita. Foi o seu quarto gol pela equipe nas duas últimas Datas Fifa.

Publicidade

O atacante do Al-Ahli foi o artilheiro da 27ª edição da Copa do Golfo, a "Copa do Golfo 27", com 3 gols: um na final contra os Emirados Árabes Unidos, além de dois contra Omã na fase de grupos.

A alegria de Al-Buraikan e seus companheiros, no entanto, durou pouco. O Uzbequistão marcou o segundo gol aos 35 minutos, novamente com Sherzod Isnov, que aproveitou uma bola que sobrou dentro da área para mandar para as redes.

Publicidade

Os uzbeques quase ampliaram aos 39 minutos, após uma falha grave da defesa saudita, mas o árbitro anulou o gol por impedimento.

Donis voltou para o segundo tempo com 6 mudanças: o goleiro Abdulquddus Atiah entrou no lugar de Hamed Al-Shanqiti, e os laterais Nawaf Boushal e Fares Abedi substituíram Saud Abdulhamid e Moteb Al-Harbi.

Publicidade

Ali Lajami também entrou na zaga no lugar de Abdulelah Al-Amri, Mukhtar Ali no meio-campo no lugar de Abdullah Al-Khaibari, e Abdullah Al-Hamdan no ataque, substituindo Firas Al-Buraikan.

Mas o segundo tempo começou da pior forma possível para a Arábia Saudita: o reserva Ali Lajami recebeu cartão vermelho direto aos 50 minutos, após uma entrada violenta em um jogador uzbeque no meio-campo.

Publicidade

Os jogadores sauditas e o técnico Georgios Donis tentaram reverter a situação no restante da partida, mas a inferioridade numérica e a garra dos jogadores do Uzbequistão impediram o empate, e o jogo terminou com a derrota por 2 a 1.