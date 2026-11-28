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O francês Ferland Mendy encerrou um longo período longe dos gramados ao voltar a ser relacionado pelo Real Madrid pela primeira vez nesta temporada, depois de cerca de seis meses afastado por lesão. Ele inicia agora uma nova fase da carreira no clube merengue, em meio a uma forte concorrência pela lateral esquerda.

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O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, confirmou o retorno de Mendy à lista de relacionados antes do duelo contra o Deportivo Alavés, marcado para sábado. Em entrevista coletiva, afirmou: "Tenho uma boa notícia: amanhã Ferland Mendy estará no banco de reservas, e se ele está no banco, isso significa que tem condições de jogar".

A volta do lateral francês acontece seis meses depois de sua última aparição com a camisa do Real Madrid, em maio passado. Ele ficou afastado por uma lesão no tendão do reto femoral da perna direita e, assim, põe fim a um período difícil, marcado por lesões recorrentes.

Na temporada passada, Mendy disputou apenas nove partidas pelo Real Madrid, num total de somente 452 minutos, em uma campanha interrompida por lesões frequentes que limitaram bastante sua sequência em campo.

Desta vez, o Real Madrid trata Mendy com cautela

Diferentemente do que ocorreu em outras ocasiões, o Real Madrid não teve pressa com o retorno de Mendy. O lateral francês começou a treinar com o grupo no início de outubro, mas precisou esperar até o fim de novembro para voltar a ser relacionado para as partidas.

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No passado, o clube enfrentou críticas e questionamentos por acelerar a volta de Mendy após lesões ou por lhe dar muitos minutos logo depois da recuperação, decisões que antecederam as recaídas sofridas pelo jogador.

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Desta vez, porém, a situação é diferente: o Real Madrid tomou todas as precauções necessárias para evitar que o mesmo cenário se repita. Além disso, a ausência de Mendy na lista do time para a primeira fase da Champions League pode ajudá-lo a retomar gradualmente o ritmo de competição.

Ainda assim, a missão do francês não será fácil, já que Álvaro Carreras e Marc Cucurella estão nos planos do time, dois concorrentes que podem reduzir suas chances de ter minutos com regularidade.

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Mendy terá de se esforçar muito para recuperar seu espaço no elenco, mas sua capacidade defensiva, somada à queda de rendimento de Carreras em alguns momentos, pode lhe dar a chance de brigar pela vaga de lateral esquerdo reserva.

O ex-jogador do Lyon é muito respeitado no Real Madrid e entre os companheiros. Suas atuações em algumas partidas da temporada passada mostraram que ele ainda é capaz de render em alto nível, sobretudo por ter características defensivas que se tornaram menos comuns entre os laterais esquerdos.

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Experiência de Mendy lhe dá vantagem no Real Madrid

O Real Madrid não vê Mendy apenas como um jogador que volta de lesão. Sua experiência é um elemento importante nos planos do clube, já que ele foi titular nas duas últimas finais de Champions League conquistadas pelo time, em 2022 e 2024.

Mendy chegou ao Real Madrid em 2019 e se tornou o quarto jogador de linha com mais tempo de casa no elenco.

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O lateral francês também tem uma boa relação com o vestiário e é especialmente próximo de Vinícius Júnior e Eduardo Camavinga, além de fazer parte do numeroso grupo de jogadores francófonos do time.

Mendy pode voltar à seleção francesa?

Segundo reportagem da emissora RMC, as ambições de Mendy não se limitam a recuperar seu espaço no Real Madrid: um possível retorno à seleção francesa parece ser outro objetivo do jogador, que, no período anterior, sabia estar fora dos planos de Didier Deschamps.

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Com a chegada de Zinedine Zidane ao comando técnico da seleção francesa, Mendy pode encontrar um novo motivo para sonhar com a volta à equipe nacional, sobretudo porque Zidane teve papel fundamental em sua transferência para o Real Madrid há sete anos, antes de se tornar técnico da seleção.

O caminho até a seleção, no entanto, não será fácil. Mendy soma apenas dez partidas pela equipe principal e precisará, antes de tudo, recuperar o ritmo de jogo e apresentar atuações consistentes pelo Real Madrid antes de pensar em voltar a ser convocado pela França.

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Ele também terá de convencer Zidane de que pode fazer parte de seu novo projeto, apesar de ter 31 anos, já que a última convocação da França incluiu apenas dois jogadores com mais de 30 anos, o goleiro Mike Maignan e Adrien Rabiot, ambos peças importantes do time.

Depois de 209 dias longe dos gramados, Mendy inicia uma etapa diferente. O primeiro desafio será recuperar gradualmente seu espaço no Real Madrid, antes que o sonho de voltar à seleção francesa se transforme em um objetivo realista. É uma missão que não será definida apenas pela experiência, mas pela capacidade de se manter disponível e evitar as lesões que atrapalharam sua carreira nos últimos tempos.