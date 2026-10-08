O Bayern de Munique intensificou seus esforços para contratar JJ Gabriel, talento da academia do Manchester United, tendo realizado novas conversas com os representantes do jogador, de acordo com relatório da rede "Sky Sport - Alemanha".

Mas o campeão histórico da Alemanha ainda não apresentou uma proposta concreta pelo jovem atacante. Dessa forma, o Bayern permanece na disputa, sem ter dado o próximo passo oficial.

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As últimas conversas aprofundaram o contato entre as duas partes, mas não resultaram em um acordo nem em uma clara aproximação rumo à transferência para Munique.

Em contrapartida, a balança do jogador pende atualmente para a Espanha, já que Real Madrid e Barcelona lideram a disputa e têm as melhores chances de conquistá-lo. Os dois clubes perseguem Gabriel com insistência e podem lhe oferecer um projeto esportivo que o atrai com mais força no momento atual.

Obstáculo financeiro

O valor total da negociação continua sendo um grande obstáculo para todos os clubes interessados. Segundo a "Sky", ele ultrapassa em muito a faixa de 10 a 15 milhões de euros, atingindo um patamar impressionante até mesmo para um talento classificado como excepcional. Por isso, não basta a nenhum clube convencer o jogador no aspecto esportivo; é preciso também estar disposto a um grande investimento no futuro, e é provável que essa combinação seja decisiva na definição de seu destino.

Quem é JJ Gabriel?

Gabriel completou 16 anos no dia 6 de outubro deste mês e atua no ataque da academia do Manchester United. Ele ainda não disputou nenhuma partida oficial com o time principal, limitando sua participação a um amistoso no período de preparação contra o Atlético de Madrid.

Em setembro passado, o jogador informou ao seu clube o desejo de sair e pediu oficialmente a rescisão de seu contrato de categorias de base, que termina ao fim da atual temporada, mas o United não é obrigado legalmente a aceitar o pedido. Isso aconteceu dias depois de ele marcar três gols, em sua primeira aparição na Liga dos Campeões da Europa de juniores contra o Sabah, do Azerbaijão.

Gabriel deveria assinar um contrato de bolsa de estudos com o United ao completar 16 anos, com a previsão de obter um contrato profissional aos 17, mas esse passo tornou-se improvável.

Em setembro passado, Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern, comentou o interesse do clube no jogador em declarações ao jornal "Bild", dizendo: "Conhecemos o jogador porque ele é muito, muito talentoso. Um talento excepcional. Mas não posso dizer mais do que isso".



