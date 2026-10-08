O Bayern de Munique intensificou os esforços para contratar JJ Gabriel, talento da base do Manchester United, tendo realizado novas conversas com os representantes do jogador, segundo reportagem da rede "Sky Sport - Alemanha".

Mas o histórico campeão alemão ainda não apresentou uma proposta concreta pelo jovem atacante. Dessa forma, o Bayern segue na disputa, sem dar o próximo passo oficial.

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As conversas recentes aprofundaram o contato entre as duas partes, mas não resultaram em um acordo nem em uma clara aproximação rumo à transferência para Munique.

Por outro lado, a balança do jogador pende atualmente para a Espanha, já que Real Madrid e Barcelona lideram a disputa e possuem as melhores chances de contratá-lo. Os dois clubes perseguem Gabriel com insistência e podem oferecer-lhe um projeto esportivo que o atrai com mais força no momento.

Obstáculo financeiro

O valor total da negociação continua sendo um grande obstáculo para todos os clubes interessados. Segundo a "Sky", ele ultrapassa em muito a faixa de 10 a 15 milhões de euros, alcançando um patamar notável mesmo para um talento classificado como excepcional. Por isso, não basta a nenhum clube convencer o jogador do ponto de vista esportivo; é preciso também estar disposto a um grande investimento no futuro, e é provável que essa combinação seja decisiva na definição de seu destino.

Quem é JJ Gabriel?

Gabriel completou 16 anos no dia 6 de outubro deste mês e atua no ataque da base do Manchester United. Até agora, não disputou nenhuma partida oficial pelo time principal, tendo sua participação limitada a um amistoso no período de preparação contra o Atlético de Madrid.

Em setembro passado, o jogador informou ao seu clube o desejo de deixá-lo e solicitou oficialmente a rescisão de seu contrato de formação, que termina ao fim da atual temporada, mas o United não é obrigado legalmente a aceitar o pedido. Isso ocorreu dias depois de ele marcar três gols em sua primeira aparição na Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis, contra o Sabah, do Azerbaijão.

Gabriel deveria assinar um contrato de bolsa de estudos com o United ao completar 16 anos, para então obter um contrato profissional aos 17, mas esse passo tornou-se improvável.

Em setembro passado, Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern, comentou o interesse do clube no jogador em declarações ao jornal "Bild", dizendo: "Conhecemos o jogador porque ele é muito, muito talentoso. Um talento excepcional. Mas não posso dizer mais do que isso".



