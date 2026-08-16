O confronto contra o Schalke não foi apenas um amistoso para o Real Madrid, mas carregou um caráter especial por ser o último da equipe durante seu período de preparação na Alemanha, além de ter marcado a estreia de Konaté, Diomandé e Cucurella com a camisa do clube merengue.

A partida também marcou a primeira aparição na temporada de Thibaut Courtois, Jude Bellingham e Kylian Mbappé, o que voltou as atenções desde o início para a escalação do Real Madrid e os últimos preparativos antes do começo da nova temporada.

Mas o clima mudou de forma repentina assim que José Mourinho surgiu no gramado da Veltins-Arena, depois que o treinador português chamou a atenção por um inchaço evidente ao redor de um dos olhos, o que abriu as portas para diversas especulações nas redes sociais.

A verdade, porém, veio bem mais simples do que as especulações que circularam, já que Mourinho sofreu uma lesão leve durante a sessão de treino que o Real Madrid realizou ontem.

O jornal espanhol "As" relatou: "O treinador português estava no meio do treino quando uma bola atingiu de forma repentina os seus óculos, provocando sua quebra e a lesão ao redor do olho".

A lesão fez com que Mourinho aparecesse dessa forma durante o comando do Real Madrid em Gelsenkirchen, mas ela não é motivo de preocupação, já que o "As" confirmou que o treinador português está bem, e que a questão precisa apenas de algum tempo até que os vestígios do hematoma desapareçam.

Mourinho satisfeito com os preparativos do Real Madrid

Apesar da lesão, o hematoma não impediu Mourinho de continuar seu trabalho normalmente, já que o Real Madrid deixou sua última estação na Alemanha com o técnico se sentindo satisfeito com o nível que a equipe alcançou durante o período de preparação.

Mourinho disse após a partida: «Do ponto de vista tático, as ideias vão ficando claras aos poucos. Os jogadores têm uma qualidade excepcional, na verdade uma qualidade inacreditável. Trabalhamos muito bem como equipe, com ou sem a bola. Acho que foi uma experiência muito boa, além de ter sido uma última sessão de treino excelente antes de começar o trabalho sério».

O treinador português enfatizou que os testes amistosos foram apenas um passo no caminho da preparação para a temporada, afirmando que o verdadeiro desafio começará com as partidas oficiais. E explicou: «O trabalho sério é a competição, e a luta pelos pontos. É isso que amamos, e estamos prestes a chegar lá».

Assim, Mourinho voltou a Madri satisfeito com a etapa de preparação que o Real Madrid disputou, mas levou consigo também um hematoma ao redor do olho que deve permanecer visível por alguns dias, depois que sua causa se mostrou totalmente distante das especulações provocadas por sua aparição repentina.