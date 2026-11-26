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Enquanto o Barcelona o acompanhava com calma e fazia planos para o futuro, surgiu um concorrente que ninguém esperava, entrando na disputa com toda a força. O Brentford decidiu agir rápido e colocar 8 milhões de euros na mesa para tirar do Barça uma das maiores promessas da Espanha: Holmes Junior, zagueiro do Girona.

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O Barcelona sabe bem que precisa de um zagueiro canhoto de alto nível e tem uma longa lista com nomes jovens e experientes, que jogam com a perna esquerda e com a direita. Nos últimos tempos, porém, o nome de Holmes Junior vinha brilhando mais do que todos.

O espanhol de 17 anos virou titular no Girona, disputou 10 partidas nesta temporada e marcou um gol. Ele começou a chamar a atenção de toda a Europa, não só pelo desempenho, mas também pela personalidade e pela liderança em campo.

O jornal espanhol "Sport" revelou que o clube catalão acompanha de perto a evolução do jovem defensor e o considera um reforço valioso para o elenco no futuro. Enquanto o jogador defende a seleção espanhola na Copa do Mundo Sub-17, como titular e capitão de uma equipe apontada entre as principais candidatas ao título, o Brentford preparava uma proposta surpreendente.

Segundo o jornal, o clube inglês, atualmente na sexta colocação da Premier League, está determinado a negociar com o Girona para contratar o jogador na atual janela de transferências de inverno e faz de tudo para convencer os dirigentes.

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A publicação informou que o Girona não quer abrir mão de seu zagueiro titular no meio da temporada, sobretudo diante das chances reais de brigar pelo acesso à "La Liga". Mesmo assim, o Brentford vai apresentar uma oferta de 8 milhões de euros, na tentativa de convencer os dirigentes do Grupo City de que esse valor é suficiente para liberar o espanhol.

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Ciente da importância de uma de suas apostas mais promissoras, o Girona já tomou medidas para garantir o futuro do jogador e renovou seu contrato até 2029. Isso, no entanto, não parece suficiente para afastar os grandes clubes.

O jornal espanhol destacou ainda que o Barcelona e o diretor esportivo Deco vão acompanhar a situação de perto. Se o caso não for resolvido neste inverno, o clube catalão pode se mexer para contratá-lo no verão.

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Quem é Holmes Junior?

Ele é uma promessa no sentido pleno da palavra. Nasceu em Reus em 8 de agosto de 2009, tem 1,85 m de altura e possui as nacionalidades espanhola e colombiana. Passou pelas categorias de base do Reus, do Espanyol e do Real Madrid antes de chegar à base do Nàstic de Tarragona, e depois se transferiu para o Girona no verão de 2025.

Sua evolução foi notavelmente rápida: atualmente, ele é titular no time principal e defende a Espanha nas seleções de base.

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O jornal citou a ESPN, segundo a qual o Barcelona valoriza especialmente a capacidade de Holmes Junior de atuar em qualquer um dos lados da defesa, uma característica muito procurada no mercado de transferências, além da versatilidade no meio-campo. Ele é conhecido pela habilidade de iniciar as jogadas desde a defesa e pela polivalência, o que lhe permite atuar em diferentes posições.