Antes do jogo contra o BVB no fim de semana, o Gladbach deve trocar de goleiro.
No Borussia Mönchengladbach, o técnico Alexander Blessin aparentemente decidiu fazer uma mudança no gol.
Segundo informações do Bild, o titular Moritz Nicolas não estará no gol do Gladbach na partida de sábado contra o Borussia Dortmund, pela Bundesliga. Seu reserva, Daniel Batz, jogará em seu lugar.
De acordo com a publicação, Blessin estaria considerando uma troca permanente no gol dos Potros para finalmente conquistar os pontos de que o time tanto precisa na luta contra o rebaixamento. Os dois goleiros já teriam sido informados da decisão.
Nicolas começou a temporada como titular absoluto do Gladbach, mas sofreu uma distensão no fim de outubro e está afastado desde então. Batz substituiu o goleiro de 29 anos nos três jogos seguintes e deixou uma impressão consistente.
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Batz não sofreu gols contra o SC Paderborn nem contra o Karlsruher SC, pela Copa da Alemanha. Nicolas havia conseguido isso apenas uma vez nos oito jogos oficiais anteriores, na vitória por 5 a 0 sobre o TSV Schott Mainz, da Oberliga, na primeira rodada da Copa da Alemanha.
Até quando vai o contrato de Moritz Nicolas com o Gladbach?
Segundo o Bild, ainda não está claro se Nicolas, xodó da torcida, aceitará a perda permanente da titularidade e disputará a posição ou se buscará alternativas. Seu contrato com o clube de Mönchengladbach, válido até 2029, teria uma cláusula de saída de 15 milhões de euros.
Nicolas faz parte da equipe principal do Gladbach desde 2016. Após vários empréstimos, estreou como profissional em 2022 e, desde então, disputou outras 95 partidas oficiais pelos Potros.