"Apesar de toda a rivalidade, aqui não se trata do jogador, mas do ser humano", disse o diretor esportivo Lars Ricken, do vice-campeão Borussia Dortmund.

Musiala (23) desabou em campo pela segunda vez em apenas quatro dias durante o ensaio geral do Supercopa do Bayern de Munique em Heidenheim, na terça-feira. Após o novo drama, o jogador da seleção falou de "ausências temporárias e breves, mas bem tratáveis, que seriam decorrentes de uma disfunção neurológica".

"Foram imagens assustadoras. Ele está em boas mãos do ponto de vista médico e lida com isso de forma muito aberta", disse Ricken, que acrescentou: "Desejamos tudo de bom a ele e uma boa recuperação." O técnico Niko Kovac fez coro.

Borussia Dortmund e Bayern de Munique disputam no sábado (20h30/Sky e Sat.1), em Dortmund, o primeiro título da nova temporada.