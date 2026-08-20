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imago-sport-1081329155.jpgMichael Weber
SID

Traduzido por

Antes do duelo direto na Supercopa: diretor do BVB, Lars Ricken, se pronuncia sobre Jamal Musiala

Bundesliga
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
J. Musiala

Antes da Supercopa Franz Beckenbauer, Lars Ricken demonstrou compaixão pelo jogador da seleção alemã Jamal Musiala, do recordista campeão alemão Bayern de Munique.

"Apesar de toda a rivalidade, aqui não se trata do jogador, mas do ser humano", disse o diretor esportivo Lars Ricken, do vice-campeão Borussia Dortmund.

Musiala (23) desabou em campo pela segunda vez em apenas quatro dias durante o ensaio geral do Supercopa do Bayern de Munique em Heidenheim, na terça-feira. Após o novo drama, o jogador da seleção falou de "ausências temporárias e breves, mas bem tratáveis, que seriam decorrentes de uma disfunção neurológica".

"Foram imagens assustadoras. Ele está em boas mãos do ponto de vista médico e lida com isso de forma muito aberta", disse Ricken, que acrescentou: "Desejamos tudo de bom a ele e uma boa recuperação." O técnico Niko Kovac fez coro.

Borussia Dortmund e Bayern de Munique disputam no sábado (20h30/Sky e Sat.1), em Dortmund, o primeiro título da nova temporada.

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